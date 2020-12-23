Шахматист Даниил Дубов подписал контракт о сотрудничестве с Alvarez & Marsal

Москва, 23 декабря. Международная консалтинговая компания Alvarez & Marsal подписала спонсорский контракт с одним из сильнейших гроссмейстеров России и чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года Даниилом Дубовым.

Амбассадор Alvarez & Marsal Даниил Дубов будет представлять компанию на шахматных турнирах и чемпионатах, принимать участие в проводимых Alvarez & Marsal мероприятиях и публичных выступлениях. Быстрота и точность принятия его решений подобны тому, как Alvarez & Marsal решает возникающие операционные и финансовые проблемы своих клиентов в условиях непрерывных изменений в бизнес-среде.

По словам Дубова, он с воодушевлением относится к предложению Alvarez & Marsal и понимает, что быть лицом крупной международной компании это большая ответственность и возможность демонстрировать философию шахматной игры в решении практических бизнес-задач. Даниил уверен, что совместно с Alvarez & Marsal им удастся реализовать ряд важных социальных и образовательных проектов, способных привлечь внимание лидеров российской бизнес-элиты к самой известной интеллектуальной игре в мире.

"С нашей точки зрения шахматы, как один из самых интеллектуальных и объективных видов спорта, позволяющий развивать стратегическое мышление, быстроту и точность реакции, прекрасно демонстрирует ценности Alvarez & Marsal. Лидерский стиль игры Даниила Дубова, его амбициозность и профессионализм стали решающими факторами выбора молодого российского гроссмейстера в качестве амбассадора Alvarez & Marsal", — заявил управляющий директор Alvarez & Marsal Алексей Eвгеньев.

О гроссмейстере Данииле Дубове

Достигнув звания гроссмейстера к 15 годам, Дубов быстро приобрел широкую известность в мире благодаря яркому, атакующему и уникальному стилю игры. По словам его зарубежных коллег-спортсменов и болельщиков, невозможно не отметить безусловный талант шахматиста и оригинальность его мышления. Еще в ноябре 2018 года Даниил был секундантом 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена во время матча за звание чемпиона мира, а уже через месяц сам завоевал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам. Следующим значимым этапом в карьере шахматиста станет участие в международном шахматном турнире в Вейк-ан-Зее, в январе 2021 года (Tata Steel Chess Tournament), являющимся одним из самых старейших и престижных супертурниров мира.

О компании Alvarez & Marsal

Международная компания Alvarez & Marsal, известная в мире более 35 лет, открыла свое представительство в России в 2009 году. Клиентами компании на российском рынке являются крупнейшие корпорации, банки и фонды прямых инвестиций. Команда профессиональных менеджеров Alvarez & Marsal помогает в решении вопросов роста бизнеса и операционной эффективности, финансовых проблем и предлагает эффективные действия в сфере антикризисного управления. Глобальная команда Alvarez & Marsal объединяет более 5 000 профессионалов на четырех континентах, что позволяет предлагать клиентам решения, основанные на успешном международном опыте.

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