Совет по Общественному телевидению подвел итоги работы ОТР

Москва, 24 декабря. Совет по Общественному телевидению России подвел итоги работы телеканала в уходящем году. Заседание прошло в онлайн-формате. Одним из важных вызовов для Общественного телевидения России (16+), как и для телевидения в целом, в 2020 году стала пандемия коронавируса.

По словам председателя Наблюдательного совета ОТР Михаила Островского, руководству канала пришлось оперативно принимать решения для обеспечения бесперебойного вещания в условиях карантина, организовать вахтовый режим служб, обеспечивающих создание программ и их выпуск в эфир, корректировать программную политику. Канал увеличил объемы научно-популярных и развлекательных программ, создал новые рубрики, помогающие аудитории справиться с самоизоляцией. По просьбе Министерства просвещения РФ в эфире ОТР начал выходить образовательный проект "Моя школа online", помогающий ученикам девятых и одиннадцатых классах подготовиться к выпускным экзаменам.

Первый заместитель генерального директора Общественного телевидения России Александр Пономарев отметил, что 2020-й стал первым годом полноценной реализации программы распространения программ региональных телеканалов в эфире ОТР. Сегодня региональные врезки выходят в 69 субъектах РФ. Такое масштабное сотрудничество федерального и региональных телеканалов на одной эфирной частоте организовано в нашей стране впервые.

Члены Совета по общественному телевидению отметили, что в условиях ограниченных ресурсов ОТР работает чрезвычайно качественно и эффективно. "Сегодня телеканалу очень непросто создать свое уникальное лицо, найти свой нишу, быть непохожим на других. Общественному телевидению России это удалось, канал ведет умный разговор, не занимается спекуляциями на частной жизни знаменитостей и скандалах, поэтому его легко отличить от других", - сказал генеральный директор "Киноконцерна Мосфильм" Карен Шахназаров.

"ОТР достойно справился со всеми трудностями этого года, - считает председатель Совета по Общественному телевидению России, президент Всемирной Ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко. - У нас налажено общение с региональными телеканалами, которые выходят в эфир ОТР со своими программами, так называемым врезками. Развитие в будущем году мы видим в привлечении молодой аудитории. Мы считаем, что к работе на канале можно было бы привлекать студентов, к примеру ВГИКа, чтобы дать им возможность реализовать творческий потенциал. Ректор Владимир Малышев нам сообщил, что вуз оснащен студиями, где можно снимать программы, наши специалисты также готовы помогать в этом проекте. Идею также поддержал глава Мосфильма Карен Шахназаров. Другой задачей станет привлечение внимания к проблемам людей, задействованных в малом и среднем бизнесе, самозанятых".

Кроме того, по словам Игнатенко, ОТР продолжит плотное взаимодействие с регионами в формате врезок региональных каналов.