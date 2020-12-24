"Россети" подвели итоги года в Ямало-Ненецком автономном округе

ТАСС, 24 декабря. "Россети" подвели итоги работы в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году. Как сообщили в четверг в управлении по связям с общественностью АО "Россети Тюмень" (работу в регионе осуществляют "Россети Тюмень" и "Россети ФСК ЕЭС"), количество технологических нарушений на территории ЯНАО в 2020 году снизилось на 34% по сравнению с 2017 годом. Показатели "Россети Тюмень" в регионе на точку поставки по средней продолжительности (SAIDI) и частоте прекращения передачи (SAIFI) энергии снизилась на 47% и 71% по сравнению с 2019 годом.

Ожидаемый факт реализации инвестиционной программы 2020 года составляет 3,4 млрд руб. Ввод энергообъектов составил 130 МВА трансформаторной мощности и 331,42 км ЛЭП (линий электропередачи).

"Автотранспорт оснащен современными системами спутникового мониторинга с подключением к единой централизованной ГИС-системе компании. Система обеспечивает полную наблюдаемость, контроль плановых и фактических маршрутов, что особенно актуально для северных территорий", - сообщили в "Россети Тюмень".

Среди основных событий года: завершение реконструкции ПС 500 кВ "Холмогорская" трансформаторной мощностью 1 878 МВА. Объект обеспечивает надежное электроснабжение Пуровского района ЯНАО, где сосредоточено 45% нефтедобычи и 34% газодобычи Ямала. В числе объектов, запитанных от подстанции – дочерние предприятия "Газпрома", "Роснефти" и "НОВАТЭКа". Также завершена модернизация ПС 500 кВ "Тарко-Сале" трансформаторной мощностью 1 377 МВА. Новое оборудование повысит надежность электроснабжения предприятий ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Транснефть".

В ЯНАО будет построена подстанция 110 кВ "Шакуровская" трансформаторной мощностью 80 МВА с двумя питающими линиями электропередачи. Будет обеспечена 100% удаленная наблюдаемость и внедрена интеллектуальная система учета. Новый объект необходим для возрастающих потребностей столицы региона – Салехарда – единственного в мире города на линии Полярного круга. Проект обеспечит электроснабжение микрорайона Обдорский, который включает в себя 35 многоквартирных домов (около 5 600 квартир), 2 школы на 2 000 мест и детский сад на 240 мест, торговые и деловые центры. Часть квартирного фонда пойдет на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.