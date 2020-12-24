МТС и МТС Банк запустили программу привилегий для предпринимателей

Москва, 24 декабря. МТС и МТС Банк запустили программу привилегий "Клуб МТС Твой Бизнес" для предпринимателей и компаний сегмента малого бизнеса. Клиенты экосистемы МТС с открытым расчетно-кассовым обслуживанием (РКО) в МТС Банке получают максимальные скидки и бонусы.

"Программа привилегий позволяет сэкономить до 50% на подготовке договоров и запуске программ лояльности, используя сервисы МТС Конструктор Документов и Loyalty GetMeBack. Участники "Клуба МТС Твой Бизнес" также получают специальные условия обслуживания – скидки до 10% в автоматизированных сервисах для бизнеса YClients и Arenza, интернет-бухгалтерии "Мое Дело", платформы HeadHunter и других партнёров программы", - сообщили в пресс-службе МТС Банка.

Пользователи могут стать участниками программы после регистрации на сайте витрины "МТС Твой Бизнес" или прохождения квиза. В тесте предприниматели решат реальные задачи, связанные с открытием и ведением бизнеса, а также сформируют стратегию для его развития. Максимальные бонусы и скидки в рамках программы получают предприниматели с РКО в МТС Банке. Бесплатно открыть расчетный счет можно дистанционно, заполнив онлайн-заявку.

Тарифы расчетно-кассового обслуживания МТС Банка включают:

бесплатное открытие расчетного счета;

бесплатные внутрибанковские переводы на счета юрлиц и ИП в рублях;

бесплатный выпуск и первый год обслуживания корпоративной карты МТС Business;

бесплатные переводы средств в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды;

бесплатный доступ к мобильному и интернет-банкингу;

переводы на счета физических лиц в рамках лимита тарифа;

переводы юрлицам и ИП в другие банки через онлайн-банкинг на условиях выбранного тарифа;

возможность единоразовой оплаты обслуживания по опции "Навсегда".

Подробнее с условиями программы привилегий можно ознакомиться на сайте "МТС Твой Бизнес".