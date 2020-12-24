После Нового года в Москве откроют пункты приема живых елей

Москва, 25 декабря. Со 2 января по 20 февраля 2021 года в столице будут работать пункты приема хвойных деревьев. В рамках акции "Елочный круговорот", которую департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы проводит с 2016 года, в прошлом году было собрано 52 029 деревьев. Из этого природного материала получилось 200 кубометров щепы, которую в дальнейшем использовали для благоустройства.

В начале декабря этого года на портале "Активный гражданин" проведено голосование "Акция "Елочный круговорот": в Новый год — с заботой об экологии". На повестке дня основной новогодний вопрос: "Планируете ли вы наряжать елку и если да, то живую или искусственную?". Гражданам, которые собираются ставить дома живое пихтовое дерево, предлагалось ответить, куда им удобно сдать елку после праздника. Пожелания большинства москвичей учтены при открытии пунктов приема. Таким образом деревья можно сдать в пределах своего района, предварительно очистив их от елочных игрушек, мишуры и других украшений.

Акция "Елочный круговорот" проводится уже в течение пяти лет. В 2016-2018 годы пункты приема новогодних елей были организованы только на территории ГПБУ "Мосприрода". В середине 2018 года Правительством Москвы принято решение о расширении акции и создании сети пунктов сбора новогодних елей на всей территории города. На территориях административных округов города Москвы ежегодно открываются новые пункты приема хвойных деревьев, сейчас их уже 416.

Сроки проведения акции "Елочный круговорот" регулярно продлеваются: вместо 7 дней, в течение которых москвичи могли сдать елки в 2017 году, жители приносили пихту на утилизацию в течение 54 дней в начале 2020 года.

Переработанные деревья в дальнейшем используются для подсыпки в вольерные комплексы, обустройства экологических троп, в качестве корма для животных, подсыпки деревьев и облагораживания дорожек.

Интересный факт: для того, чтобы посыпать древесной щепой 15-метровую дорожку (шириной не более 1 метра), необходимо утилизировать около 100 елок.

Подробности акции "елочный круговорот" можно найти на портале.

"Полный список пунктов приема хвойных деревьев будет опубликован до начала акции на сайте правительства Москвы", - сообщили организаторы.

Возрастная категория 0+