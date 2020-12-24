Мария Поденко: лучший новогодний подарок клиентам — это объединить бизнес с искусством

Мария Поденко, руководитель премиальной сети СберПервый, рассказала, как подарить клиентам новогоднее настроение даже в условиях ограничений, поделилась ожидаемыми и неожиданными итогами уходящего года и озвучила планы на будущее.

— Завершается тяжелый для всего мира год. Как пандемия коронавируса отразилась на вашем бизнесе?

— Как и на всем банковском бизнесе и целом ряде других индустрий по всему миру: клиенты стали активнее переходить в онлайн. Сегодня уже 46% клиентов СберПервого — так называемые digital only: они давно не приходили в офис, а все операции проводят с компьютера, ноутбука или смартфона. Основная часть совершаемых в наших офисах операций клиентами СберПервого (69%) связана с наличными или посещением сейфовых ячеек, что физически невозможно перевести в цифру. Реагируя на этот тренд, мы продолжаем наращивать доступные клиентам онлайн-возможности. Вот лишь один пример: в этом году мы увеличили лимиты в СберБанк Онлайн с биометрическим подтверждением до 10 млн рублей, и клиенты отреагировали молниеносно.

— Как изменилось поведение клиентов-инвесторов?

— А здесь было немного неожиданно. У нас немало консервативных клиентов, и поэтому мы предполагали, что многие займут осторожную позицию, будут выжидать и пережидать турбулентность на рынках. Однако реальность показала обратное. Количество брокерских счетов наших клиентов за год выросло на 25% — с 38 тысяч до 49 тысяч (всего у нас 88 тысяч клиентов). Инвестиционный портфель также увеличился на 272 млрд рублей, причем 80% этого притока пришлось на брокерские счета. Депозитная база приросла на 10%. Доля инвестиционных и страховых продуктов в структуре портфеля достигла 38%, прибавив 4% с начала года. Облигационный портфель клиентов СберПервого вырос более чем на 100 млрд рублей (половина этого роста — еврооблигации). В портфеле акций прибавилось 71 млрд рублей — здесь хочу отметить рост интереса клиентов к депозитарным распискам российских компаний. В итоге доля наших клиентов, имеющих инвестиции, достигла 56% (на 1 января 2020 года — 52%).

Видя растущий спрос, мы выводим на рынок новые инвестпродукты. Совместно со "Сбер Управление Активами" в этом году запустили первую в России линейку стратегий доверительного управления с заданной датой погашения (Target Date Strategy "Мой капитал") и первый хедж-фонд для квалифицированных инвесторов (подобные инструменты помогают опытным инвесторам улучшить качество своего портфеля и зафиксировать предел максимального риска на уровне 5%).

И вторая составляющая этой работы — образовательная, потому что клиенты хотят инвестировать не наобум, а со знанием дела. По просьбе клиентов мы запустили интенсив в нашей Академии Первых, который уже пользуется большой популярностью.

— Что дальше?

— Хотим и дальше привлекать новых клиентов. Мы уже являемся крупнейшей премиальной сетью в России, имея офисы в 106 городах. Но в эпоху тотальной цифровизации дело уже не только в отделениях, потому что в следующем году можно будет стать клиентом СберПервого вообще не приходя в офис — просто нажав кнопку в СберБанк Онлайн. Думаю, что персонализация мобильного приложения и новые цифровые сервисы, которые позволят дистанционно совершать любые операции, помогут привлечь в СберПервый молодежную аудиторию. Ожидаем, что число наших клиентов в 2021 году превысит 100 тысяч человек.

Будем фокусироваться на качестве управления клиентским портфелем и развитии инвестиционного консультирования, потому что, скорее всего, инвестиции в фондовый рынок продолжат расти на фоне низких ставок по вкладам. Запустим новые инструменты подбора продуктов исходя из целей клиентов и выдачи индивидуальных инвестиционных рекомендаций как в офисе (по технологии screen sharing), так и дистанционно. По прогнозам, в 2021 году клиенты на 20% больше будут вкладывать в инвестиционные продукты и доля инвестиций в портфелях клиентов достигнет 45–50% вместо текущих 38%.

Поэтому на следующий год в Клубе Первых и Академии Первых мы запланировали мероприятия и проекты по таким темам, как структуризация благосостояния, передача бизнеса и опыта следующим поколениям, юридические и психологические аспекты преемственности, различия представлений разных поколений о деньгах, успехе и смысле жизни. Будет также программа, которая затронет смысловые и финансовые отличия филантропии, социальных проектов и благотворительности.

Еще одним большим событием в следующем году станет Саммит Академии Первых — крупнейшее в России мероприятие в области личного благосостояния, приумножения капитала и развития бизнеса, которое объединит владельцев крупных активов, частных собственников, лидеров индустрии управления бизнесом и частным благосостоянием для интенсивного погружения в ключевые тренды, стратегии и лучшие практики.

Также в 2021 году мы планируем открыть постоянные представительства Клуба Первых в крупных городах по всей стране. Постоянный рост количества участников клуба в Москве подтверждает, насколько важно сегодня бизнесменам и предпринимателям находиться в постоянном общении друг с другом, обмениваться опытом, делиться новыми идеями. Благодаря такому взаимодействию могут создаваться проекты, направленные на улучшение качества жизни в разных городах России, а это самое главное.

— До Нового года осталось несколько дней. Как планируете поздравлять клиентов?

— Раньше мы каждый год проводили новогодний прием для клиентов. Сейчас, по очевидным причинам, это невозможно, однако никакие коронавирусные ограничения не смогли ограничить нашу фантазию и желание подарить клиентам праздник.

В итоге вместе с Visa нам удалось создать онлайн-проект, ничем не уступающий традиционным новогодним офлайн-приемам. В нем СберПервый объединяет бизнес с искусством, его участники — именитые художники, режиссеры, актеры, певцы, журналисты. Он реализован в жанре сюрреализма, в котором мы жили весь этот коронакризисный год, когда каждый день был наполнен непониманием происходящего, догадками и вопросами без ответов.

Наше новогоднее поздравление состоит из трех частей: художественной открытки, гида по подготовке к Новому году и короткометражного фильма-концерта.

Специально для этого проекта мы попросили известного российского художника-концептуалиста Павла Пепперштейна создать акварельную поздравительную открытку, на которой изображены традиционные для автора герои из разных произведений живописи и литературы, соседствующие с главными символами Нового года — елкой и Дедом Морозом. Открытка оцифрована и анимирована, так что теперь любой может кастомизировать ее под себя: добавить текст, скачать в формате GIF и отправить коллегам и друзьям. Такую необычную, да к тому же анимированную открытку сложно будет не заметить на фоне привычных однотипных новогодних картинок.

Гид по подготовке к Новому году включает идеи, которые сэкономят время и облегчат выбор подарков благодаря Сберу и партнерам Visa. Мы рассказываем, куда поехать на праздники в условиях ограничений, как интересно провести время с детьми и выбрать подарки для близких.

И, наконец, мы сняли короткометражный фильм-концерт, режиссером которого выступил Алексей Нужный. Фишкой стало одновременное использование 16-миллиметровой пленки в концертной части, что придало изображению шарм и очарование старого кино, и съемки от первого лица на цифровую камеру в игровой части. Фильм приглашает зрителей в сказочный лес, в котором по традиции всегда происходили чудеса. В волшебных декорациях лесной чащи зрителей ожидает акустический концерт певицы MANIZHA, а вместе с Викторией Толстогановой, Николаем Усковым, Максимом Виторганом и Аней Чиповской они вспомнят основные курьезы уходящего года. Главный герой, который на протяжении всего фильма находится за кадром, попадает на эту сюрреалистичную вечеринку и до последнего не понимает (как и зритель), чем он особенный и почему его так ждали. Интрига раскрывается только в финале.

Я уверена: ничто так не запоминается, как эмоциональное переживание. От всего сердца поздравляю наших клиентов с наступающим Новым годом и желаю, чтобы неразрешимые на первый взгляд вопросы приводили только к новым вершинам и победам!

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов Сбера, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Среди привилегий СберПервого: премиальные банковские карты, вклады с повышенными ставками, консьерж-сервис, льготные курсы обмена валют, страховые и инвестиционные продукты, доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса "Клуб Первых". Услуги СберПервого можно получить в 150 офисах по всей стране.