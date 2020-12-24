На Калининской АЭС успешно прошла плановая противоаварийная тренировка

ТАСС, 24 декабря. Двадцать третьего декабря на Калининской АЭС состоялась плановая противоаварийная тренировка Тверского центра аварийно-спасательных и экологических операций "Экоспас". Тренировка прошла под руководством отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калининской АЭС, в ней также приняли участие специалисты химического цеха атомной станции.

"Главная цель таких учений – это проверка готовности и отработка действии их участников по локализации и ликвидации последствий, в случаи разлива в окружающую среду химически опасных веществ, нефти и нефтепродуктов", - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

В ходе тренировки были выполнены все мероприятия программы тренировки: оповещение персонала, проверка средств связи, действия персонала и личного состава аварийно-спасательной группы по локализации и ликвидации разлива химически опасных веществ, нефти и нефтепродуктов в окружающую среду, по их сбору и утилизации, использование специализированных инструментов и применение средств индивидуальной защиты. Участники также отработали практические навыки оказания первой помощи пострадавшим.

Действующие энергоблоки Калининской АЭС во время тренировки работали в штатном режиме.

По словам главного инженера КАЭС Александра Дорофеева, результаты проведенных учений подтвердили готовность работников станции, технических средств к проведению оперативных действий в условиях нештатной ситуации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.