ММК стал победителем национальной премии "Казначей года 2020"

ТАСС, 24 декабря. ММК признан победителем в номинации "Проект года в области совершенствования казначейской функции" по итогам по итогам прошедшей в Москве церемонии награждения национальной премии "Казначей года 2020". Эта премия – одна из самых престижных в финансовом сообществе, уточнили в четверг в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК"

"Премия "Казначей года" является одной из самых авторитетных премий финансового сообщества и вручается за выдающиеся достижения в сфере управления и развития казначейской функции", - сказано в сообщении.

Экспертный совет организатора премии, в состав которого входят профессионалы финансового сектора, а также руководители крупных российских банков и корпораций, отметил управление финансовых ресурсов ММК за успешно реализованный проект по проведению первой на российском финансовом рынке двойной комбинации сделок факторинга и динамического дисконтирования на Платформе КПМГ по финансированию цепочки поставок.

"Это уникальный проект для рынка, который разрабатывался нашей командой в тесном сотрудничестве с компанией КПМГ. Благодаря его реализации, сделки по оплате поставщикам ранее контрактной даты отсрочки платежа теперь могут проводиться на платформе динамического дисконтирования КПМГ не только за счет свободных денежных средств ММК, но и за счет привлечения средств банков-факторов. Использование такого инструмента делает более доступным получение раннего финансирования для поставщиков ММК, обеспечивая поддержание оптимального уровня оборотного капитала", – отметила начальник управления финансовых ресурсов ПАО "ММК" Мария Никулина.

В качестве организатора премии выступила Ассоциация корпоративных казначеев, первое в России профессиональное сообщество корпоративных казначеев. Миссия Ассоциации – работать над созданием единых высоких стандартов в области функционирования казначейских подразделений российских компаний и способствовать общению и обмену опытом между профессионалами в этой сфере.