Российские атомщики объяснили, как договориться с общественностью в пандемию

ТАСС, 24 декабря. Как проводить общественные слушания, организовывать технические туры и представлять экологические отчеты широкой аудитории в период пандемии обсудили на XIII региональном общественном форуме-диалоге "Экологические решения и общество". Форум состоялся 14 декабря в онлайн-формате, участие принимали представители “Ростатома” и ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами".

Третий по счету дискуссионный блок форума - "Обсуждение экологических решений в особых условиях: новые пути достижения согласия" - стартовал с общего признания "диалог онлайн – это новая реальность, и приспособиться к ней было необходимо".

Директор Департамента по связям с общественностью ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" Никита Медянцев признался, что полностью довольным результатами этого года быть не может. Слишком сильно пандемия скорректировала большие планы Национального оператора. По его словам, в течение последних семи лет было приложено много усилий для того, чтобы интенсифицировать информационную работу в тех местах, где НО РАО планирует хозяйственную деятельность. Эта работа уже приобрела определенную структуру и определенные типы мероприятий проводились ежегодно. Прошлый год стал первым, когда люди из разных регионов собрались на неделе экологии в Новоуральске. С точки зрения Никиты Медянцева “это было очень интересное мероприятие, где представители Челябинской, Свердловской, Томской областей обсудили те вопросы, которые их волновали”. В этом году было запланировано расширение этой работы, но масштабного мероприятия, которое планировалось в Железногорске, не случилось.

Не случилось в этом году и того количества технических туров, которое изначально запланировал Национальный оператор РАО. Однако провести такой в Новоуральске все же удалось, правда полностью в духе пандемийных ограничений.

“Мы практически индивидуально привозили туда участников, показывали, как идет строительство второй очереди пункта финальной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 класса там”, - рассказал Никита Медянцев.

Опять-таки традиционные презентации экологических отчетов НО РАО тоже провел во всех регионах присутствия, в том числе и в Ульяновской области, в формате онлайн. Как отметил Медянцевв, ситуация с пандемией на представление отчетов не повлияла. “Я считаю, что эти отчеты – некий фундамент нашей работы в регионах”, -подчеркнул Медянцев. Кроме того, в НО РАО провели несколько круглых столов в разных регионах, представляя новости про площадки Национального оператора в каждом из них.

“Этот год, к сожалению, новостями не пестрил, но вне зависимости от того есть у нас повод или нет, периодичность и систематичность наших контактов с аудиторией – обязательные атрибуты работы Национального оператора”, - подчеркнул Медянцев.

Среди сложностей, с которыми столкнулся Национальный оператор при работе с общественностью, Никита Медянцев указал на проблемы с доступом в сеть Интернет в некоторых регионах, а также на перебои с обратной связью. Кроме того, перейти на онлайн формат не всегда бывает просто представителям старшего поколения, которых среди целевой аудитории атомной отрасли немало. Среди явных плюсов – снижение эмоциональности общения, которая часто мешает конструктиву, и, как следствие, повышение информативности. Для примера: Франция еще пять лет назад, когда ни о какой пандемии речи даже не шло, сознательно перевела общественные обсуждения в Интернет-плоскость именно за тем, чтобы отбросить эмоции и сконцентрироваться на обсуждении содержания экологически-значимых решений.

По общим оценкам, формат онлайн-обсуждений в атомной отрасли теперь следует доработать и закрепить законодательно, но и останавливаться только на нем тоже не стоит. Живое общение ничто не заменит, так что вернуться к нему атомщики готовы сразу же, как только позволит эпидобстановка. Планы на следующий год уже имеются.