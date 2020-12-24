На форуме "Экологические решения и общество" обсудили открытость атомной отрасли

ТАСС, 24 декабря. XIII региональный общественный форум-диалог "Экологические решения и общество" прошел 14 декабря в онлайн-формате. Представители Госкорпорации "Ростатом", НО РАО, экологи, журналисты – всего более 400 слушателей - обсудили общественный контроль атомной отрасли, экологический надзор, просветительскую деятельность, открытость и доступность информации.

Обсуждения по трем тематическим блокам продлились четыре часа и были доступны в "прямом эфире" всем желающим. Надежду, что новая форма работы – "не просто веяние времени" и "не канет в лету с уходом пандемических ограничений" выразил на открытии форума-диалога директор департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации "Росатом" Андрей Полосин. В этом году, по его словам, атомная отрасль столкнулась с “очень жестким противостоянием” тех сторонников отсутствия атомной промышленности, с которыми все эти годы старалась найти общий язык, “найти то равновесие, которое дало бы возможность не создавать фейковых событий и фейковых ситуаций”. В этом смысле “не все было гладким и прекрасным”. В качестве примеров в “Росатоме” вспомнили о проблеме, которую отрасли “постарались создать” по объединенному гексафториду урана, а также историю с точкой загрязнения при строительстве хорды в Москве, и другие ситуации, которые отрасли “ввернули, как будто бы их не было никогда”.

“Мне очень радостно признавать, что на всех уровнях и этажах "Росатома" культура правды и ответственности продолжает быть, жить, откровенно реагировать на эти вызовы, открыто смотреть в глаза всем и работать с любым мнением, даже если это мнение кажется нам не совсем квалифицированным”, - отметил Полосин. Он также пояснил, что это та проблема, о которой сегодня все больше говорят и в мире, и в стране, и касается она не только атомщиков. Это проблема профессионализма, знаний, которая есть не только у граждан, не участвующих в этих процессах, но и у тех "специалистов", которые комментируют происходящее.

Впрочем, проследить за атомщиками, и не только за ними, может любой сомневающийся. Кроме открытых материалов на сайте Госкорпорации, Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами и всех предприятий атомной промышленности, у заинтересованных есть возможность участвовать в рейдах, запрашивать дополнительные сведения. Достаточно иметь активную гражданскую позицию и записаться в общественные инспекторы. Как отметила генеральный директор Неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского, член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Ольга Плямина, чтобы стать общественным инспектором сейчас достаточно быть гражданином старше 18 лет и пройти аттестацию. Обучение таких инспекторов проходит теперь и в онлайн-формате.

“Довольно активно подаются заявки. Есть такой показатель, что к концу следующего года должно быть обучено более двух тысяч граждан”, - отметила Ольга Плямина.

Правда, как пояснил и.о. председателя центрального совета Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы", член Общественного совета Росприроднадзора Элмурод Расулмухамедов, чтобы запрашивать информацию и вести контроль, в наше время даже корочки не обязательны. Общественный инспектор Росприроднадзора сегодня практически не обладает никакими дополнительными полномочиями по отношению к любому гражданину РФ. То есть любой гражданин РФ имеет такие же права, поэтому проходить через сложную процедуру аттестации, когда нужно принести много справок, пройти обучение, люди просто не считают нужным.

“Была волна, когда все пошли, но когда выяснилось, что удостоверение общественный инспектор достаёт "раз в сто лет", то большинство людей, которые заявились, оказались в различных общественных организациях, в том числе у нас”, - рассказал Элмурод Расулмухамедов.

По словам директора департамента по связям с общественностью НО РАО Никиты Медянцева в "Росатоме" также готовы поощрять общественных инспекторов и привлекать их в свою отрасль. Хотя глобальных катастроф и не предвидится, а, например, финальная изоляция радиоактивных отходов, которой занимается НО РАО, всегда вызывает широкий интерес общественности. Специальные знания в данном случае – залог распространения достоверной информации. А это сейчас – одна из первоочередных задач всей атомной промышленности.

“В любом случае мы будем проводить очные мероприятия. В Сети или вне Сети, но они должны остаться, потому что мы видим живую реакцию аудитории в тех местах, где мы работаем”, - подчеркнул Никита Медянцев.