Специалисты НПО автоматики примут участие в Зимней школе талантов УрФУ в Сочи

ТАСС, 25 декабря. Специалист лаборатории 3D моделирования и робототехники "Космопорт" екатеринбургского НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (НПОА, Екатеринбург, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") примет участие в качестве одного из наставников зимней школы талантов Уральского федерального университета. Мероприятие Уральской проектной смены пройдет в январе в очном формате на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи, рассказала ТАСС врио начальника отдела обучения и подготовки персонала НПОА Евгения Панасова.

По ее словам, зимняя школа талантов УрФУ пройдет на базе образовательного центра "Сириус" в Парке науки и техники в Сочи, это мероприятие Свердловской области. "Уже проведен отбор наставников на эту смену, от нас будет специалист лаборатории "Космопорт" Александр Кормильцев. Завершен отбор детей на основании их заявок, сформированы команды по проектам и паспорта самих проектов", - рассказала Панасова.

По словам руководителя отдела, проект Кормильцева связан с направлением "умный дом". "Умная среда", в том числе "умный город" – это целый спектр перспективных гражданских направлений, над которыми работают специалисты НПО автоматики в русле проектов нашего предприятия", - добавила Панасова.

Специалисты НПО автоматики регулярно принимают участие в качестве наставников в проектных школах, направленных на развитие инженерно-технического творчества.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Лаборатория 3D моделирования и робототехники "Космопорт" действует при НПОА с 2014 года, там бесплатно проводятся занятия для детей в возрасте от 8 лет по направлениям робототехники, программирования микроконтроллеров, 3D моделирования и проектной работы. Воспитанники "Космопорта" регулярно побеждают и занимают призовые места в различных конкурсах, в том числе всероссийских.

О школе талантов УрФУ

Уральские проектные смены в образовательном центре "Сириус" и загородном центре "Таватуй" организует и проводит Уральский федеральный университет при поддержке правительства Свердловской области. Проект направлен на поддержку одаренных и талантливых школьников старших классов из Свердловской области, ориентированных на техническое творчество, исследовательскую и проектную деятельность.

О "Сириусе"

Образовательный центр "Сириус" — центр поддержки одаренных детей в России, направленный на создание среды "умного города" для развития способностей учеников. В учебную программу включены проектная и исследовательская деятельность, эксперименты, работа в командах, основы технологического предпринимательства, чтобы предметные знания могли становиться надежной основой для решения практических задач.