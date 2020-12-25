Екатеринбургское НПО автоматики открыло прием заявок на Семихатовские чтения

ТАСС, 25 декабря. В АО "НПО автоматики им. академика Н.А.Семихатова" (НПОА, Екатеринбург, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") открылся прием заявок на участие в ежегодном Молодежном космическом форуме "Семихатовские чтения", рассказала в интервью ТАСС врио начальника отдела обучения и подготовки персонала НПОА Евгения Панасова, добавив, что заявки принимаются на электронную почту, вся актуальная информация по мероприятию есть в группе форума "ВКонтакте".

"В 2021 году форум традиционно пройдет по пяти секциям. Две инженерных секции - ракетно-космическая и гражданская (инженерные технологии и аддитивные технологии). Две секции естественных наук, одна – физика, астрономия, химия, отдельно – информатика и математика. Одна гуманитарная – здесь бывает самый разнообразный спектр работ. В наступающем году исполняется 60 лет первому полету человека в космос, и VIII "Семихатовские чтения" будут посвящены этому юбилейному событию", - рассказала Панасова.

Также представитель предприятия добавила, что в рамках "Семихатовских чтений" пройдет турнир по робототехнике и 3D моделированию. Заявку на участие в этом турнире надо подать до 10 апреля на почту. Это командный турнир, в котором могут участвовать команды из школ, детских секций. "Победители получат 3D принтер", - отметила она.

Говоря о процедуре подачи заявки на форум, Панасова уточнила, что они принимаются до 28 февраля, а до 31 марта надо представить полный текст проектной работы с чертежами, слайдами и прочими материалами. "До завершения работы авторы могут запрашивать экспертизы и консультации у наших специалистов – например, автору в проекте непонятен какой-либо участок, не хватает знаний. Мы найдем профильного специалиста нашего предприятия, он поможет", - рассказала руководитель отдела.

Участвовать в "Семихатовских чтениях" организаторы приглашают не только школьников из Свердловской области, но и из ближайших регионов РФ. "Ограничение по географии связано только с тем, что авторам работ надо приезжать в Екатеринбург для очного участия", - добавила Панасова.

О форуме

Молодежный космический форум "Семихатовские чтения" (12+) проходит с 2014 года. Это один из элементов комплексной программы "Уральская инженерная школа", направленной на раннюю профориентацию, а также выявление одаренных детей. Форум проходит ежегодно в апреле НПО автоматики, к участию приглашаются школьники 12-18 лет. Форум получил свое название по имени Николая Семихатова.

Николай Александрович Семихатов (1918-2002) - главный конструктор систем управления всех советских баллистических ракет подводных лодок ВМФ СССР и ряда оперативно-тактических ракет сухопутных войск, выдающийся ученый в области систем автоматизации и управления движущихся объектов и сложных технологических процессов. Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, академик АН СССР.

НПО автоматики им. академика Н.А.Семихатова - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Создает системы управления российской ракеты-носителя "Союз-2". Входит в состав Госкорпорации Роскосмос.