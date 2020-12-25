Фестивали культуры стран-участниц ШОС и БРИКС пройдут в уникальном формате

Москва, 25 декабря. Фестивали культуры стран-участниц ШОС и БРИКС, направленные на развитие культурного сотрудничества и знакомство с искусством стран-участниц, в 2020 году должны были проходить в России. Из-за пандемии формат проведения мероприятий изменен – каждый из двух проектов представят в виде фильма, демонстрирующего культуру стран-участниц.

Показ фильмов состоится 28 и 29 декабря в 15:00 на портале "Культура.РФ", на Youtube-канале ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" и "Большие гастроли", а также на зарубежных ресурсах.

Проект реализуется Министерством культуры РФ при поддержке Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ".

Благодаря трансляции зритель услышит звучание народных инструментов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, узнает о вершинах музыкально-хореографического искусства разных стран, традициях древних цивилизаций, познакомится с фольклором, нашедшим отражение в мировой классике.

Основанная в 2001 году, Шанхайская организация сотрудничества стала связующей нитью между Россией, Индией, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Пакистаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Фестиваль культуры стран ШОС проводится с 2005 года. Все участницы ШОС стремятся сохранить многообразие народного творчества и в то же время, следуя глобальным трендам, развивать современные направления в искусстве.

Специально для проекта страны записали выступление ведущего симфонического оркестра, исполняющего произведение классической музыки с использованием фольклорно-стилистических элементов. Все записи объединены в один большой фильм-концерт, демонстрирующий вклад композиторов этих стран в мировую культуру.

Россию будет представлять Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, который исполнит музыку из балета Игоря Стравинского "Петрушка", ярко раскрывающего колорит русского духа. Выступление коллективов будут предварять приветствия министров культуры.

"Рада приветствовать участников и зрителей уникального международного события – Фестиваля культур стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, который наша страна принимает в этом году. Культура не имеет границ. Именно поэтому очень важно продолжать популяризацию культурного достояния наших народов и открыть новую страницу фестиваля уже в онлайн-формате", – говорит в своем видеообращении министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

"Вклад российских классиков в мировую культуру неоценим. Произведения Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева, Мусоргского навсегда останутся достоянием мирового исполнительского искусства. Сегодня для вас прозвучит выдающееся произведение Игоря Стравинского "Петрушка". Этот балет завоевал в Европе звание одного из символов русской культуры", – добавила глава российского ведомства.

Организация БРИКС, основанная в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума, объединяет пять стран. Фестиваль культуры стран БРИКС проводится с 2015 года. В этом году Бразилия, Китай, Индия, ЮАР и Россия впервые познакомят весь мир со своими выдающимися национальными коллективами и шедеврами народной культуры в онлайн-формате.

"Участие Индии в фестивале будет иметь большое значение для выполнения миссии Министерства культуры по укреплению уникальных традиций индийской культуры, из которых музыка и танец являются лучшими элементами. Я хотел бы процитировать великого поэта Индии и лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора: "Глубоко в сердце этой творческой вселенной существует своего рода пульсация жизни. Музыка передает нам ощущение биения сердца всеобщей гармонии. Жизнь человека в целом составляет часть этой великой симфонии. Солнце, луна, планеты и звезды, деревья и травы – все они вносят свой вклад в эту великую музыку Вселенной", – сказал министр культуры и туризма Республики Индия Шри Прахлад Сингх Патель.

Индия познакомит зрителя с творчеством дирижера и композитора Шри Вишвы Мохан Бхатта, который синтезировал европейскую и индийскую традиции и завоевал любовь зрителей по всему миру. Бразилия представит произведение величайшего композитора Латинской Америки Эйтора Виллы-Лобоса в исполнении прославленных музыкантов –гитариста Луиса Лейте и певицы Моники Салмазо.

Оркестр Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы откроет онлайн-аудитории сокровища китайской музыкальной культуры – произведения "Восстание драконов и прыжки тигров" и "Скачки". Южно-Африканская республика покажет танцевальную постановку Amawethu, рассказывающую про традиции и быт народов Южной Африки.

Россия на фестивале блеснет достоянием народной культуры, отраженным в творчестве выдающегося коллектива с более чем столетней историей – Хора им. М.Е. Пятницкого; уникального и неповторимого явления всего Кавказа, прославленного ансамбля "Лезгинка" и признанного во всем мире этно-музыканта, мастера горлового пения, певицы и исполнительницы на музыкальном инструменте народов Севера – варгане – Олены Уутай.

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