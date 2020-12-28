Фонд Росконгресс запустит проект дополнительного образования для подростков

Москва, 28 декабря. В январе следующего года Фонд Росконгресс запускает ряд проектов, направленных на содействие в социализации и адаптации детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Одним из таких проектов станет "Школьный друг", основная цель которого – создание дополнительных возможностей получения образования по курсам школьной программы для повышения успеваемости и успешной сдачи выпускных экзаменов (для подростков, обучающихся в выпускных классах).

Презентация проекта состоялась 22 декабря в ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних под председательством заместителя главы администрации Виталия Евгеньевича Мартыненко, которое прошло в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие представители школ, правоохранительных органов, специализированных учреждений по работе со сложными подростками Василеостровского района и представители "Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ".

Фонд Росконгресс на заседании представлял руководитель специальных проектов дирекции по работе с участниками Илья Гулидин. В рамках выступления он рассказал о проекте и ответил на вопросы комиссии.

"Каждый человек имеет право на получение образования. Фонд Росконгресс выступил с инициативой проекта "Школьный друг" для того, чтобы дать возможность подросткам, оказавшимся в непростой ситуации, реализовать себя, получить новые знания и развить уже существующие навыки. Реализация таких идей и начинаний приобретает сегодня особое значение. Уверен, что эта инициатива будет успешно развиваться", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Проект Фонда "Школьный друг" вызвал большой интерес среди собравшихся. По результатам заседания были обсуждены направления дальнейшего сотрудничества Фонда и специализированных учреждений по работе со сложными подростками. Кроме того, участники обсудили сроки реализации проекта и вопросы его подготовки, решение которых необходимо для старта его реализации.

В задачи проекта "Школьный друг" входит привлечение студентов вузов для организации и проведения занятий по основным предметам школьного курса программы, выявление потребностей среди воспитанников специализированных учреждений по предметам школьного курса, а также мониторинг изменения уровня успеваемости воспитанника, курируемого волонтером-репетитором. Кроме того, особое внимание планируется уделять сопровождению воспитанников в период сдачи выпускных экзаменов в школе.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателями, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира.