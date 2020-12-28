Телеканал "Карусель" отмечает 10 лет в эфире

Москва, 28 декабря. Федеральному общедоступному телеканалу "Карусель" (0+) исполнилось 10 лет. Канал был создан в 2010 году по указу президента России на базе двух каналов — "ТелеНяня" и "Бибигон", крупнейших вещателей и производителей детского телевизионного продукта, созданных Первым каналом и ВГТРК.



"Карусель" стимулирует общение внутри семьи, а также помогает детям в социальной адаптации и в эмоциональном развитии. Благодаря контенту, тщательно отобранному ведущими специалистами, "Карусель" ежедневно формирует детскую культуру и служит основой для взаимодействия между детьми, родителями и окружающим миром.



На протяжении всего времени существования "Карусель" увеличивает свои аудиторные показатели. Телеканал с удовольствием смотрят не только дети, но и родители. По доле телесмотрения семейной аудитории (4–45) "Карусель" входит в топ-4 телеканалов, сохраняя эту позицию несколько лет. В 2020 году доля телесмотрения выросла на 4,5% по сравнению с прошлым годом, рост рейтинга телесмотрения составил 3,1%, а продолжительность просмотра увеличилась на 5,8%. Охват измеряемой аудитории (4+) за 2020 год — 64 млн человек. (Mediascope, TV Index, Россия 100K+, все места, весь день, янв. – дек. 2020 г.)



За пределами России зрителям доступна международная версия телеканала: русскоговорящие дети из разных уголков планеты смотрят любимые программы, анимационные фильмы и сериалы на русском языке и сохраняют связь с Родиной. "Карусель" вещает в странах СНГ, Балтии, Западной Европы, в Израиле, США, странах Северной Америки и других странах.



Работа телеканала не ограничивается эфирным предложением, ежегодно зрители участвуют в различных неэфирных проектах "Карусели": посещают Кремлевскую елку, медиапартнером которой канал выступает несколько лет, а также определяют победителей первой национальной премии "Главные герои" с помощью общероссийского федерального голосования. Телеканал "Карусель" является учредителем премии.



"На протяжении 10 лет “Карусель” создает и развивает безопасное ТВ-пространство для детей. За эти годы телеканал подарил десятки интереснейших развивающих проектов и дал жизнь новым героям российских детей. За первое десятилетие нам удалось установить и укрепить отношения с нашей аудиторией. И в следующее десятилетие мы надеемся эти отношения развивать, а также сохранить за собой статус главной детской площадки страны", — прокомментировала главный редактор телеканала "Карусель", директор департамента детско-юношеских программ АО "Первый канал. Всемирная сеть" Вера Оболонкина.



"Мы уделяем особое внимание качеству контента нашего телеканала и гордимся тем, что все главные анимационные премьеры проходят у нас. Все это время мы развиваемся и растем вместе с нашей аудиторией. Мы привыкли общаться со зрителями и отвечать на их запросы, поэтому всегда очень ждем отклики нашей аудитории. Обещаем и в будущем радовать зрителей новыми проектами как детскими, так и семейными", — добавила главный редактор телеканала "Карусель", руководитель студии детских и юношеских программ канала "Россия 1" Татьяна Цыварева.



К своему дню рождения телеканал "Карусель" подготовил множество эфирных сюрпризов: специальный выпуск программы для всей семьи "Еда на ура!" (0+), праздничный эпизод любимой всеми телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" (0+) и новые серии мультсериалов "Смешарики" (0+), "Оранжевая корова" (0+). Атмосферу праздника подарят премьерные эпизоды проектов "Четверо в кубе" (0+), "Кошечки-собачки" (0+), посвященные теме дня рождения. 27 декабря поклонников одного из самых популярных анимационных проектов — "Маша и Медведь" (0+) — порадует очередная серия сказочного мультсериала. Также в эфире зрители впервые увидят видеоклип на официальный гимн "Карусели", исполнителями которого стали молодая звезда российской поп-музыки Люся Чеботина и ведущие программ телеканала.



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