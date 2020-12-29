Телеканал "Карусель" покажет 31 декабря новогоднюю сказку про СберКота

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Телеканал "Карусель" (0+) покажет в новогоднюю ночь праздничную шоу-сказку для всей семьи "Елка. СберКот. Новый год" (0+), подготовленную командой "Сбера", сообщила во вторник пресс-служба банка. На сайте "Сбера" шоу можно посмотреть уже сейчас.

"Новому году обязательно быть, как и новогоднему настроению. В канун любимого праздника "Сбер" подготовил новогоднее приключение для всей семьи - шоу-сказку "Елка. СберКот. Новый год". Ведущим нового шоу стал СберКот, самый финансово грамотный кот в мире, член команды "Сбера", финансовый помощник со своей армией поклонников, любитель мемов и классных роликов в канале "Сбера" в TikTok. 31 декабря в 20:00 по московскому времени сказку покажут на телеканале "Карусель", - рассказали в пресс-службе.

Гостями новогодней сказки стали Тутта Ларсен с дочкой Марфой, Оксана Федорова, Саша Новикова и другие звезды шоу-бизнеса, а также целый ряд сказочных героев.

Сейчас шоу можно увидеть на специальной странице на специальной странице на сайте "Сбера", где оно будет доступно до 31 декабря. В "Сбере" подчеркивают, что переход в онлайн - не повод отказываться от праздника, и технологичность и креативность создателей шоу-сказки позволит провести новогоднее шоу для всей семьи, в котором дети смогут принять самое активное участие благодаря современным технологиям.

"Со СберКотом можно будет сделать селфи, ведь благодаря технологиям дополненной реальности, по вашему желанию он перенесется прямо к вам домой", - рассказали в "Сбере".

На той же интернет-странице можно принять участие в новогодних играх "Найди 10 отличий", лабиринт "Помоги Деду Морозу принести детям подарки" и "Позаботься о СберКоте", говорится в сообщении.

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