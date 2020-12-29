Созданная НПО автоматики система беспилотного вождения вызвала интерес российских фермеров

ТАСС, 29 декабря. Обновленная система беспилотного вождения, представленная НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (НПОА, Екатеринбург, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") на Международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники АГРОСАЛОН-2020, вызвала интерес производителей сельхозтехники и фермеров России. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель генерального директора НПО автоматики по продукции гражданского назначения Евгений Шароварин.

"По итогам нашего участия в главном событии года в сфере АПК, выставке АГРОСАЛОН-2020, мы увидели интерес не только производителей сельхозтехники, но и, самое главное, фермеров. Потенциальные заказчики обратились к нам с перечнями необходимых улучшений в базовый комплект, и уже свыше десятка наших систем беспилотного вождения тестируются в ряде хозяйств страны на их тракторах – машины в данном случае являются для нас своего рода лабораториями", - рассказал Шароварин.

Замглавы НПОА добавил, что это очередной раз подтвердило, что земледелие – правильно выбранный вектор предприятия для подобных разработок. "АГРОСАЛОН проходит раз в два года. Если на выставке 2018 года на наше изделие смотрели как на экзотику, то в этом году оно оценивается представителями АПК как реальный инструмент повышения производительности труда. В отрасли земледелия увеличился рынок, усиливается конкуренция и борьба за эффективность, а мы как раз и создаем это средство эффективности", - рассказал Шароварин.

По его словам, пока рано говорить о серийном производстве – сейчас идет "шлифовка" изделия и отрабатываются самые разнообразные варианты апгрейда под нужды конкретных заказчиков.

Как сказал ранее генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра, разработка беспилотных систем на базе искусственного интеллекта – стратегическое направление деятельности НПОА. "Мы формируем задел, который позволит обеспечивать долговременную конкурентоспособность. Этой работой наши сотрудники в очередной раз продемонстрировали, что НПО автоматики занимает лидирующие позиции в области создания не только космических, но и гражданских систем управления", - добавил он.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

РОСКОСМОС – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. РОСКОСМОС обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере и создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.