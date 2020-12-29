Уральское предприятие Роскосмоса разрабатывает датчик для подводной добычи природного газа

ТАСС, 29 декабря. Датчик для подводной добычи природного газа, разрабатываемый екатеринбургским НПО автоматики им. академика Н.А.Семихатова (НПОА, входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), будет испытан на одном из газовых месторождений в России. Об этом рассказал ТАСС заместитель генерального директора НПО автоматики по продукции гражданского назначения Евгений Шароварин.

"Сделан макетный образец датчика давления газа для подводного добычного комплекса. Это типичное импортозамещение. В следующем году по предварительной договоренности с заказчиком планируется начать комплексные испытания датчика, уже в "железе". Добыча газа ведется под водой, поэтому требования к инфраструктуре очень жесткие. Поскольку глубоководные работы с использованием водолазов и подводных роботов очень дорогие, планируется, что изделие должно работать без обслуживания 30 лет, быть исключительно надежным и точным", - добавил он.

Собеседник не уточнил компанию и месторождение, где будет проводиться испытание.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.