Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум подвела итоги работы в 2020 году

Москва, 29 декабря. В 2020 году социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум направила основные силы на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с распространением COVID-19. Также были запущены новые форматы мероприятий – Российская креативная неделя, Форум креативного бизнеса (Creative Business Forum) и онлайн-гостиные Евразийского женского форума.

"За годы своего существования Фонд Инносоциум стал эффективной платформой Фонда Росконгресс для взаимодействия между бизнесом, властью и гражданским обществом. Его роль как ведущего социального института многократно выросла в 2020 году, когда мир столкнулся с целым рядом вызовов. Деятельность Фонда позволила скоординировать усилия компаний и НКО, направленные на поддержку социально уязвимых групп граждан в период пандемии, и была отмечена благодарностью Президента России. Не менее важно, что в это непростое время Фонд Инносоциум нашел возможность развивать новые социально значимые направления, например, поддержку креативных индустрий и тему женского лидерства", - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В марте 2020 года Фонд Инносоциум одним из первых присоединился к Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и собрал около 100 млн рублей, которые пошли на помощь пожилым, маломобильным гражданам, медицинским сотрудникам и волонтерам. Партнерами Фонда стали ведущие российские и зарубежные компании: Mars, Coca-Cola, Amway, Henkel, Филип Моррис, Газпром нефть, МТС, Герофарм, Черкизово и многие другие.

В период самоизоляции Фонд совместно с Общероссийским народным фронтом при содействии Русской православной церкви, Главного раввината России и Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) организовал горячую линию духовной помощи, а также запустил челлендж #студентдома.

"Государство, бизнес, социальные институты развития, граждане - все мы войдем в 2021 год другими. Кризис всегда подталкивает к поиску эффективных решений и сейчас как никогда важно отладить процессы взаимодействия и доверительных партнерских отношений. Акция #МыВместе, в которой активное участие принял Фонд Инносоциум стала той самой проверкой на прочность и еще раз напомнила нам о том, как важно работать в команде и ценить взаимопомощь", – подчеркнул советник руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

Не остались без внимания проблемы малых и средних предприятий, пострадавших во время пандемии. Для них Фонд Инносоциум и Агентство стратегических инициатив при поддержке благотворительного подразделения Google.org разработали специальную менторскую программу "Бизнес-наставники", чтобы помочь предпринимателям найти новые точки роста в создавшихся условиях.

На протяжении всего 2020 года Фонд Инносоциум продолжал развивать тему женского лидерства. В марте вместе с Советом Федерации РФ и Министерством промышленности и торговли РФ он выступил соорганизатором Форума "Здоровье женщин – благополучие нации". Во второй половине года началась активная подготовка к Третьему Евразийскому женскому форуму, намеченному на 22-24 сентября 2021 года. Под эгидой Совета ЕЖФ был создан портал "Глобальная платформа ЕЖФ" и официальные аккаунты в социальных сетях. Стартовала серия онлайн-гостиных ЕЖФ, которые лягут в основу программы грядущего форума.

"Уходящий год заставил нас многое переосмыслить. Изменения затронули все сферы общественной жизни. Тем не менее, ограничения, связанные с распространением COVID-19, не стали препятствием для онлайн встреч в рамках работы платформы Евразийского женского форума. Надеюсь, открытый диалог между участниками гостиных ЕЖФ станет важным механизмом для продвижения новой женской повестки, а ключевые темы дискуссий найдут отражение в программе Третьего Евразийского женского форума", – сообщила Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Одним из самых ярких и крупных событий 2020 года стала первая Российская креативная неделя, организованная Фондом Инносоциум, ФГБУ "Роскультцентр" и Российским книжным союзом при поддержке Фонда президентских грантов. На площадке мероприятия в Парке им. Горького в Москве и в регионах России прошло свыше 1 000 мероприятий. Их посетили более 250 тыс. человек и посмотрели более 5,6 млн раз в интернете. Впервые в истории нашей страны на одной площадке объединились представители всех 14 креативных индустрий, бизнеса и государства. В рамках Недели состоялся первый Форум креативного бизнеса.

Итогом дискуссий стало решение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам креативных индустрий, которую возглавят первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вопросы креативных индустрий вошли в повестку крупнейших мероприятий Фонда Росконгресс и уже обсуждались на Форуме "Здоровое общество" в октябре и на Форуме "Сильные идеи для нового времени" в декабре 2020 года.

"Креативная экономика является одной из самых быстрорастущих в мире, и кризис уходящего года лишь доказал ее устойчивость к негативным внешним воздействиям. Наша задача – создать в каждом регионе страны максимально благоприятные условия для развития креативных индустрий, и первые важнейшие шаги в этом направлении были сделаны именно в 2020 году. Это и Российская креативная неделя, и формирование рабочей группы, и принципиально важное поручение Президента России о подготовке пилотных проектов по передаче нефункционирующих промышленных объектов под креативные кластеры", – прокомментировал председатель Оргкомитета Российской креативной недели, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Еще одной важной вехой стало участие Фонда Инносоциум в Гражданском форуме БРИКС в рамках председательства России в этом межгосударственном объединении. Рекомендации по вопросам культурного обмена и туризма, высказанные в ходе форума, вошли в проект коммюнике, представленного главам государств на саммите БРИКС.

В 2020 году Фонд провел первый всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team, а также второй конкурс социальных проектов "Инносоциум", участниками которого стали свыше 600 студенческих инициатив из 70 регионов России. Третий сезон конкурса "Инносоциум" стартовал в ноябре, его итоги будут подведены уже в следующем году.

"Прошедший год был очень сложным и, вместе с тем, поворотным. Мы по-новому взглянули на многие вещи, перестроили работу Фонда, сделали ее еще более эффективной. А самое главное – мы увидели, как перед лицом чрезвычайной ситуации люди по всей стране объединяются и совершенно бескорыстно помогают тем, кто в этом нуждается. Это окрыляет и вселяет надежду", – резюмировала директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателями, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира.

Социальная платформа Фонда Росконгресс – это стратегическая инициатива, направленная на установление и поддержание стабильного диалога между структурами бизнеса, власти и гражданского общества. Мы создаем инструменты обратной связи, на постоянной основе продвигаем и актуализируем социальную повестку и способствуем развитию здоровой социальной среды и благотворительности в России. Миссия платформы – выстраивание диалога и сотрудничества между участниками социальной экосистемы, содействие продвижению общественно значимых проектов и развитие культуры социальной инклюзии в России.

Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс – учрежден с целью создания условий для конструктивного диалога между бизнесом, властью и гражданским обществом.

Приоритетные направления деятельности Фонда Инносоциум – развитие культуры, креативных индустрий, образования, инициатив молодежи, женского лидерства, социальных коммуникаций.

Основные задачи Фонда – практическая поддержка приоритетных направлений социального развития, формирование и продвижение социальной тематики на коммуникационных площадках Фонда Росконгресс, реализация благотворительных инициатив, повышение эффективности НКО и КСО, развитие международного сотрудничества в рамках повестки устойчивого развития.