Ольга Сорокина: Российские страховщики опережают страховую отрасль Европы в цифровизации

Москва, 18 января. Сейчас Россия показывает существенные скачки в развитии, в финтехе мы уже опережаем страховую отрасль Европы. Такое заявление сделала Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, выступая на стратегической сессии "Новые вызовы и новые реалии финтеха" IV международной конференции о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях "Финтех ONLINE". Встреча, посвященная цифровой трансформации экономики и новым финансовым технологиям, прошла в студии делового издания "Ведомости".

В рамках мероприятия Ольга Сорокина рассказала об инновациях и цифровизации в отрасли страхования. Она отметила важность усовершенствования бизнес-процессов под новые технологии.

"Главная инновация, которая поможет цифровизации отрасли, это экосистемы. Такой подход позволит получить клиенту здесь и сейчас не одну финансовую услугу, а комплексные сервисные решения, которые удовлетворят запросы потребителя в режиме "одного окна". Ценность таких решений очевидна – клиент экономит время, деньги и получает сразу все необходимые финансовые продукты и дополнительные бытовые услуги", - сказала она.

По ее мнению, цифровое развитие страхования невозможно реализовать только силами бизнес-игроков, важно участие государства.

"Сейчас Россия показывает существенные скачки в развитии, мы уже опережаем страховую отрасль Европы. Если говорить об отрасли в целом, это невозможно сделать только самим бизнес-игроками, это всегда синергия с государством", - заявила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

ВСК уже успешно интегрировалась с государственными цифровыми проектами - в первую очередь это "Цифровой профиль". Сервис позволит клиенту оформить нужный продукт на сайте ВСК в несколько кликов. Все необходимые данные с сайта Госуслуг, а также сведения из ведомств - подтянутся автоматически. Эксперты ВСК также отмечают важность появления в "Цифровом профиле" данных из базы МВД, эти данные ожидаются уже в 2021 году и существенно упростят онлайн оформление полисов автострахования. Помимо этого, страховые компании заинтересованы в расширении возможностей СМЭВ (система межведомственного документооборота), данные из которой ускорят процесс урегулирования страховых событий. Кроме того, ВСК работает над интеграцией с Системой быстрых платежей.

"Такие проекты ведут к безопасности, к быстроте. Снижают количество возможных мошеннических схем, которые в финансовой индустрии значительно развиты. Это помогает обезопасить индустрию и снижает цену для клиентов на продукты благодаря более персонализированному тарифу", - отметила Ольга Сорокина.

Количество потребителей рынка финтех-услуг растет с каждым годом. По результатам исследования Bloomchain, посвященного рынку финансовых технологий, Россия находится на третьем месте по степени распространения финтех-услуг среди стран мира (82%). Такая положительная динамика задает компаниям тренд на внедрение финтех-решений для своих продуктов. Участники тематической конференции обменялись мнениями об отечественной цифровой валюте, обсудили технологические тренды в платежах, успешные проекты, выстрелившие в условиях самоизоляции. Также состоялась дискуссия о драйверах роста отрасли и развитии экосистем и маркетплейсов. Помимо этого, эксперты подняли и острую тему безопасности клиента при резком всплеске онлайна.

В мероприятии приняли участие представители власти, руководители госорганов, регулирующих финансовую отрасль, представители Банка России, руководители банков и департаментов новых разработок, директора по развитию бизнеса и IT, финансисты, руководители компаний, отвечающих за технологии, хранилища данных, BigData и софт-обеспечение, а также представители бизнеса, заинтересованного в развитии финтеха и цифровых технологий.

САО "ВСК"

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: "ruAA" – по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА(RU) – по версии АКРА и "BB" – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.