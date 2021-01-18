Моор: тюменская область выстраивает инвестполитику, опираясь на запросы инвесторов

ТАСС, 18 января. Тюменская область всегда опирается на запросы инвесторов, выстраивая свою инвестиционную политику. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе дискуссии "Как перейти к бюджету развития регионов" в пятницу в рамках Гайдаровского форума.

"Формируя систему мер поддержки и стимулов для привлечения инвестиций в Тюменскую область, мы исходили не из того, чтобы у нас было что-то, что есть у других, и чтобы быть первыми. Нет и самоцели создать особую экономическую зону. Не везде и не во всех регионах эти инструменты одинаково эффективно сработали, поэтому мы всегда выстраиваем свою инвестиционную политику по отношению к инвестору - от их запросов", - поделился он.

Губернатор добавил, что в последние годы очень большой спрос на индустриальные парки. "У нас их всего два, но мы точно будем двигаться вперед, в том числе используя федеральную поддержку, возвращая затраты на инфраструктуру", - уточнил он.

Также, по словам Моора, в регионе есть запрос и на подготовленные земельные участки с инфраструктурой, в том числе на готовые помещения, которые можно арендовать. Он уточнил, что в Тюмени как раз есть бывший завод ДСК-500. "Большая территория, которая требует реновации, но которая уже готова инфраструктурно стать большим промышленным парком. Есть еще ряд площадок в муниципальных образованиях, в том числе, в городе Тобольске, которые мы сейчас для себя просчитываем и будем по этой теме двигаться", - рассказал губернатор.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.