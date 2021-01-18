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Моор: тюменская область выстраивает инвестполитику, опираясь на запросы инвесторов

Губернатор на Гайдаровском форуме добавил, что в последние годы сложился очень большой спрос на индустриальные парки

ТАСС, 18 января. Тюменская область всегда опирается на запросы инвесторов, выстраивая свою инвестиционную политику. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе дискуссии "Как перейти к бюджету развития регионов" в пятницу в рамках Гайдаровского форума.

"Формируя систему мер поддержки и стимулов для привлечения инвестиций в Тюменскую область, мы исходили не из того, чтобы у нас было что-то, что есть у других, и чтобы быть первыми. Нет и самоцели создать особую экономическую зону. Не везде и не во всех регионах эти инструменты одинаково эффективно сработали, поэтому мы всегда выстраиваем свою инвестиционную политику по отношению к инвестору - от их запросов", - поделился он.

Губернатор добавил, что в последние годы очень большой спрос на индустриальные парки. "У нас их всего два, но мы точно будем двигаться вперед, в том числе используя федеральную поддержку, возвращая затраты на инфраструктуру", - уточнил он.

Также, по словам Моора, в регионе есть запрос и на подготовленные земельные участки с инфраструктурой, в том числе на готовые помещения, которые можно арендовать. Он уточнил, что в Тюмени как раз есть бывший завод ДСК-500. "Большая территория, которая требует реновации, но которая уже готова инфраструктурно стать большим промышленным парком. Есть еще ряд площадок в муниципальных образованиях, в том числе, в городе Тобольске, которые мы сейчас для себя просчитываем и будем по этой теме двигаться", - рассказал губернатор.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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