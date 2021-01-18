МТС Банк и TalkBank создадут совместный банкинг в мессенджерах

Москва, 18 января. ПАО "МТС-Банк" и финтех-платформа TalkBank (ТолкБанк) объявляют о начале сотрудничества по созданию совместного бота в мессенджерах — MTS TalkBank (МТС ТолкБанк). Он поможет пользователям выпускать банковские карты, управлять финансовыми услугами и другими сервисами экосистемы МТС в режиме диалога в мессенджерах — голосом или текстом. В отличие от чатов в мобильных банках, чат-бот отвечает мгновенно и работает в режиме 24/7.

MTS TalkBank — бот, построенный на технологиях смартбанка от МТС Банка и технологиях чат-бота от TalkBank. На первоначальном этапе бот поможет мгновенно выпустить виртуальную предоплаченную карту MTS Cashback Lite от МТС Банка и совершать переводы. До конца 2021 года бот научится оформлять заявки на кредиты, вклады, страховки и открывать счета. Запуск MTS TalkBank планируется в начале второго квартала 2021 года сначала в Telegram, а затем и в других мессенджерах.

Бот работает на всех смартфонах, в том числе самых бюджетных. В MTS TalkBank будет встроен цифровой финансовый помощник, который проконсультирует клиента по любому доступному в боте продукту. Пользователи получат возможность в любое время и без авторизации получить историю банкинга, получить необходимые справки и выписки, переслать другому пользователю из списка контактов необходимую информацию, например, свои реквизиты.

Пользователю необязательно быть клиентом МТС Банка или оператора мобильной связи МТС. Бот предложит пройти упрощенную онлайн идентификацию непосредственно в мессенджере. Достаточно загрузить в режиме реального времени своё фото с паспортом, а также заполнить паспортные данные, СНИЛС и ИНН. Возможность пройти полноформатную идентификацию появится в функционале бота в течение 2021 года – курьер из МТС Банка приедет к клиенту в удобное для него время и место. Это позволит в дальнейшем оформлять кредиты и банковские карты без ограничений по лимитам.

"Широкий набор банковского API (программного интерфейса приложения - прим. ТАСС) нашего смартбанка и опыт TalkBank позволят нам в кратчайшие сроки предоставить новый удобный и высокотехнологичный финсервис с возможностями искусственного интеллекта и выгодные комплексные предложения от группы компаний МТС. Данное сотрудничество − это один из планомерных и ключевых шагов в развитии цифрового МТС Банка", − сказал вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич.

"Мы горды тем, что в России, где финтех является одной из передовых и конкурентоспособных по мировым меркам индустрий, запускаем проект такого масштаба. То, что крупный и продвинутый банк как МТС Банк выбрал своим партнером TalkBank, говорит о высокой степени доверия к технологиям финтех-необанка. Также и об открытости МТС Банка к построению взаимовыгодных партнерств со стартапами и финтех-компаниями. Это лишний раз подчеркивает ту программу развития экосистемы, о которой говорит МТС Банк", − прокомментировал основатель и СЕО TalkBank Михаил Попов.

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк", МТС Банк) – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." – дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".

TalkBank (ООО "Толкфинанс") − первый в России виртуальный банк с искусственным интеллектом без отделений, колл-центров и мобильных приложений. Он предлагает полноценный банковский функционал и работает в мессенджерах. Управление финансами осуществляется с помощью искусственного интеллекта – чат-бота, который помогает оформлять и получать пластиковые и цифровые карты, проходить удаленную идентификацию личности и осуществлять денежные операции и переводы. По итогам 2019 года Talkbank вошел в Топ-10 Народного рейтинга банков по версии портала Banki.ru.