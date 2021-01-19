Компания "УГМК-Застройщик" вошла в ТОП лучших девелоперов России

ТАСС, 19 января. "УГМК-Застройщик" вошел в тройку лучших девелоперов страны с самыми высокими потребительскими качествами объектов, заняв 2-е место по данным рейтинга федерального портала ЕРЗ.РФ. Как сообщили во вторник в пресс-службе УГМК, за месяц компания улучшила позицию в рейтинге сразу на 7 пунктов: по данным на 1 декабря 2020 она занимала 9-е место. Первое место в рейтинге занял девелопер, так же реализующий несколько проектов в Екатеринбурге.

"При этом "УГМК-Застройщик" остается лидером аналогичного ТОП-листа по Свердловской области. Его объекты также регулярно получают высокие оценки экспертов отрасли. Так, ЖК бизнес и элит класса "Макаровский" в центре Екатеринбурга, по данным "ЕРЗ.РФ" в январе 2021 года сохранил статус лучшей жилой новостройки в России и в Свердловской области, ЖК бизнес-класса "Нагорный" - в ТОП-5, а жилой район "Изумрудный бор" - в ТОП-20 региональных новостроек", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что недавно три объекта, которые строила компания - ЖК "Макаровский", Iset Tower и БЦ "Вознесенский", вошли в рэнкинг самых красивых зданий Екатеринбурга за последние 10 лет по данным Интернет-портала 66.ru.

По словам руководителя девелоперских проектов "УГМК-Застройщик" Евгения Мордовина, в компании не только постоянно улучшают сами продукты, но и создали стандарты девелопмента, на которые в "УГМК-Застройщик" всегда ориентируются. "Это определенные локации, внимание к материалам, архитектуре, эстетике и атмосфере, создание полноценной инфраструктуры, особое отношение к благоустройству дворовой территории, качеству постпродажного сервиса через свою управляющую компанию – важна каждая деталь. Мы стремимся к тому, чтобы все наши жилые проекты отвечали всем запросам современного покупателя. Мы вводим новые дома, которые также высоко оцениваются и экспертами, и потребителями", - отметил Мордовин.

В пресс-службе напомнили, что компания "УГМК-Застройщик" входит в ТОП-5 застройщиков Свердловской области с самыми большими объемами введенного жилья (более 34 тыс. кв. метров с начала 2020 года) и в ТОП-20 застройщиков региона по текущим объемам строительства – в настоящее время компания возводит более 73 тыс. кв. метров новых жилых площадей.

О компании

Строительные подразделения компании УГМК возводят жилые и коммерческие объекты с 2005 года. В 2017 г. компания объединила строительство девелоперских проектов под брендом "УГМК-Застройщик". В данный момент идет реализация трех крупных жилых комплексов в Екатеринбурге: "Макаровский" – этот проект признан лучшим в России по версии портала ЕРЗ (январь 2021). Жилой район "Изумрудный Бор" – самый масштабный проект на севере Екатеринбурга (входит в 20 лучших ЖК региона) и жилой квартал "Нагорный", также вошедший в пятерку лучших ЖК региона по версии портала.

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