Онлайн-вебинар Silver Mercury состоялся 19 января

ТАСС, 19 января. Первый в этом году онлайн-вебинар "Gold cases from Silver Mercury. Блок С. BEST EXECUTION OF MARKETING DISCIPLINE" состоялся 19 января.

На событии выступили победители премии ХХ сезона с золотым кейсом Paulig "Москве по вкусу" от рекламного агентства Marvelous. Федор Шацилло – копирайтер Marvelous, и Марина Федорова – marketing manager, BA East Paulig, рассказали про историю создания золотого кейса: инсайт, аналитика, проделанная работа и результат и о том, зачем проектам вообще участвовать в Меркурии и других премиях.

Член жюри ХХ сезона, руководитель направления эффективности маркетинга Nielsen Александр Абрамов дал множество ценных советов для тех, кто будет подавать свои работы. В своем выступление Абрамов назвал типичные заблуждения и разобрал ошибки, которые нередко допускают участники.

"Участие в жюри дает мне возможность выйти за рамки должности, помогая работе медиаиндустрии", - отметил он.

Эксперт, действующий член Гильдии маркетологов Олег Гвоздик рассказал о том, почему от качества упаковки кейса зависит победа в премии, а также поделился контактами коллег-экспертов.

Модерировал мероприятие президент фестиваля Михаил Симонов. Он ответил на актуальные вопросы про участие в фестивале, а также рассказал про стоимость и сроки подачи работ.

Следующий бизнес-завтрак состоится 2 февраля в 10:00 в онлайн-формате.

