"Уралэлектромедь" выпустила опытную партию легированной серебром медной катанки

ТАСС, 20 января. АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, г. Верхняя Пышма Свердловской области) стало первым в России производством, изготовившим легированную серебром медную катанку. Как сообщили в среду в пресс-службе УГМК, продукция предназначена для производства несущего троса, используемого на электрифицированных железных дорогах. Заказчиком выступил кабельный завод, выпускающий тросы и контактные сети для ОАО "РЖД".

По словам начальника производства медной катанки (ПМК) АО "Уралэлектромедь" Максима Просветова, предложение выпустить опытную партию продиктовано выходом нового ГОСТа, в котором изменились требования к сырью и материалам для данной продукции. "В частности, стандарт запрещает использовать для производства контактной сети медную катанку, изготовленную из ломов. Поэтому у кабельных заводов РФ возникла потребность производить силовые сети из медной катанки с повышенной стойкостью к разупрочнению. Добиться таких характеристик можно за счет использования в технологии получения катанки незначительного количества серебра", - рассказал он.

Задача по выпуску опытной партии легированной катанки решалась в рамках научно-исследовательской работы. В ней принимали участие лучшие литейщики и все инженерно-технические специалисты ПМК, ведущие специалисты инженерно-производственного управления, исследовательского центра, ОТК и химико-металлургического цеха. В итоге были получены две партии катанки марки СuAg0,04.

"В процессе испытаний мы получили продукт, по химическому составу и физико-механическим характеристикам соответствующий Европейскому стандарту качества. Легирование серебром позволило улучшить свойства катанки до требуемого стандарта, в частности, возросла температура рекристаллизации при оптимальном удельном электросопротивлении", - отметил Просветов.

На предприятии отметили, что по внешнему виду легированная катанка ничем не отличается от обычной, однако благодаря небольшому проценту серебра, она гораздо прочнее. "Сегодня такую катанку можно использовать на всех электрифицированных магистралях РЖД в качестве сырья для тросов контактных сетей. Более того, данный вид продукта обеспечит улучшенный контакт пантографа электровоза, что особенно важно при движении поезда на высоких скоростях", - сообщили на предприятии.

В УГМК добавили, что изделие – трос контактной сети из опытной партии легированной катанки – успешно прошло испытание на заводе-заказчике на электропроводность, ползучесть и остаточную прочность после 10 млн циклов вибраций. "Полученные результаты удовлетворяют требованиям, предъявляемым к несущим тросам контактных сетей РЖД. После одобрения в АО "РЖД" тросов, изготавливаемых из легированной серебром катанки, ПМК АО "Уралэлектромедь" готово организовать производство такой катанки для рынка РФ".

О компании

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.