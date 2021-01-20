Число пользователей сервисами Сбера по управлению финансами выросло за год на треть

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Число пользователей онлайн-сервисами Сбера по управлению личными финансами за год выросло в 1,3 раза и достигло 17 млн человек. Об этом сообщает в среду пресс-служба банка.

"Сервисами управления личными финансами в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" в 2020 году пользовались в среднем 14 млн клиентов ежемесячно, в декабре эта цифра достигла 17 млн, что в 1,3 раза больше, чем в декабре 2019 года", - сказали в пресс-службе. Здесь напомнили, что система включает в себя шесть сервисов, среди которых "Анализ финансов", "Ваш бюджет", "Цели", "Копилка", "Всего средств" и "Витрина инвестиций".

Первый показывает клиентам аналитику по расходам и зачислениям по картам, а также рассчитывает прогноз на следующий месяц. Опция "Ваш бюджет" позволяет взять расходы под контроль и начать откладывать средства. В сервисе "Цели" клиент может накопить необходимую сумму на путешествие, обучение, крупную покупку или отложить средства "в конверт". Автоматизировать процесс накопления позволяет сервис "Копилка", а возможность оценить свой капитал, посмотреть историю как он был сформирован и открыть новый продукт позволяет раздел "Всего средств". Также в сервисе "Витрина инвестиций" можно приобрести различные инвестиционные продукты онлайн.

Самыми популярными у пользователей сервисами стали "Анализ финансов" (11,5 млн человек), "Ваш бюджет" (4,7 млн человек) и "Всего средств" (4,3 млн человек), рассказали в пресс-службе.

"Сервисы персонального финансового планирования — отличные помощники в вопросах управления личными финансами, и число их пользователей стремительно растет. Так, в прошлом году Сбербанк получил статус инвестиционного советника. И уже в первом полугодии 2021 года мы начнем давать клиентам индивидуальные инвестиционные рекомендации исходя из их инвестиционного профиля", - отметила старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Наталья Алымова. Сервисы в "СберБанк Онлайн" помогают "эффективно управлять капиталом с учетом риск-профиля и финансовых целей клиентов", подчеркнула она.