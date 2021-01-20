RED CARPET STUDIO сотрудничает с Amazon

Москва, 20 января. Стало известно, что российские анимационные сериалы, производства RED CARPET STUDIO пополнили коллекцию детских мультсериалов на платформе одного из мейджоров среди онлайн-кинотеатров.

В новогодние каникулы премьера российских сериалов "Рогач и Моргач" (0+) и "Космический Доктор Кот" (0+) состоялась на одной из крупнейших цифровых платформ Amazon Prime Video (0+). Сейчас контент доступен для подписчиков США и Великобритании.

На территории Китая сериалы "Рогач и Моргач" и "Космический Доктор Кот" доступны на крупнейших цифровых сервисах и смарт ТВ с прошлого года.

"Мы продолжаем расширять сотрудничество с крупными стриминговыми сервисами по всему миру. В дистрибьюторскую карту добавился Amazon Prime Video – сервис с более чем 150 млн подписчиков. Пополнился список российских площадок, в январе состоялась премьера на IVI. Несмотря на затяжной период пандемии, сильно влияющий на производственные и экономические процессы во всем мире, мы планируем развитие лицензионной продукции в этом году и готовим пилотные серии новых сериалов - расширяем линейку брендов полноформатными анимационными сериалами для дошкольного и школьного возрастов, а не только веб-сериалами. Ещё одна приятная новость этого месяца анимационный сериал "Космический Доктор Кот" номинирован на премию "Золотой Медвежонок" в категориях "Лидеры отрасли" и "Лучшая продукция", – прокомментировала заместитель генерального продюсера по развитию анимационного бизнеса RED CARPET STUDIO Наталья Иванова-Достоевская​​​​.

Возрастная категория мульсериалов 0+.