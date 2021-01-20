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RED CARPET STUDIO сотрудничает с Amazon

В новогодние каникулы на платформе Amazon Prime Video состоялась премьера российских сериалов

Москва, 20 января. Стало известно, что российские анимационные сериалы, производства RED CARPET STUDIO пополнили коллекцию детских мультсериалов на платформе одного из мейджоров среди онлайн-кинотеатров.

В новогодние каникулы премьера российских сериалов "Рогач и Моргач" (0+) и "Космический Доктор Кот" (0+) состоялась на одной из крупнейших цифровых платформ Amazon Prime Video (0+). Сейчас контент доступен для подписчиков США и Великобритании.

На территории Китая сериалы "Рогач и Моргач" и "Космический Доктор Кот" доступны на крупнейших цифровых сервисах и смарт ТВ с прошлого года.

"Мы продолжаем расширять сотрудничество с крупными стриминговыми сервисами по всему миру. В дистрибьюторскую карту добавился Amazon Prime Video – сервис с более чем 150 млн подписчиков. Пополнился список российских площадок, в январе состоялась премьера на IVI. Несмотря на затяжной период пандемии, сильно влияющий на производственные и экономические процессы во всем мире, мы планируем развитие лицензионной продукции в этом году и готовим пилотные серии новых сериалов - расширяем линейку брендов полноформатными анимационными сериалами для дошкольного и школьного возрастов, а не только веб-сериалами. Ещё одна приятная новость этого месяца анимационный сериал "Космический Доктор Кот" номинирован на премию "Золотой Медвежонок" в категориях "Лидеры отрасли" и "Лучшая продукция", – прокомментировала заместитель генерального продюсера по развитию анимационного бизнеса RED CARPET STUDIO Наталья Иванова-Достоевская​​​​.

Возрастная категория мульсериалов 0+.

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