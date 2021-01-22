МТС начал поиск стартапов на 5G для своих партнеров

ТАСС, 11 января. МТС запустила программу по поиску стартапов своих партнеров. Сейчас компания начала поиск проектов, чьи продукты могут быть адаптированы под сети нового поколения. Оператора интересуют сферы развлечений, медиа, индустрии 4.0, электронного здравоохранения, а также сервисы AR/VR для бизнеса.

"Отобранные проекты пройдут программу инкубации в Центре 5G на ВДНХ, в рамках которой они получат доступ к тестовой площадке и необходимой инфраструктуре для разработки решений под сети 5G. Лучшие решения будут вознаграждены грантами от МТС", - сообщили в компании.

После инкубации стартапы представят готовые продукты, работающие в сетях нового поколения и смогут запустить пилоты как с МТС, так и с компаниями-партнерами оператора. Сбор заявок на программу продлится до 26 февраля.