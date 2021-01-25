Объекты "УГМК-Застройщик" признаны лучшими в новогоднем украшении Екатеринбурга

ТАСС. 25 января. Все объекты компании "УГМК-Застройщик", заявленные в проводимом администрацией Екатеринбурга традиционном муниципальном конкурсе "Новогодний Екатеринбург – 2021", стали победителями в своих номинациях. Как рассказали в понедельник в управлении общественных связей Уральской горно-металлургической компании, в конкурсе отмечают лучшие организации и объекты, создающие яркую и праздничную атмосферу в столице УрФО.

"Как и в прошлом году, во всех номинациях, где были заявлены объекты "УГМК-Застройщик", они стали победителями. Жилой комплекс бизнес-класса "Нагорный" выиграл в номинации "Лучшее новогоднее оформление" среди строительных объектов, управляющая компания ЖК бизнес и элит-класса "Макаровский" - среди всех городских УК и ТСЖ (оформление придомовой территории), а среди деловых центров и административно-офисных зданий – деловой дом "Демидов", - рассказали в УГМК.

Также победили объекты "УГМК-Застройщик", не вошедшие ни в одну из категорий конкурса, - "Башня Исеть" и один из самых больших ледовых катков Екатеринбурга – "Исеть Парк".

В компании уточнили, что фасады и деревья ЖК "Макаровский" в этом году украсили дизайнерской подсветкой, а во дворе и на эстакаде установили роскошно наряженные пушистые ели. "Тополя со стороны улицы Николая Никонова, украшенные гирляндами, уже стали настоящим арт-объектом благодаря своей необычной форме. Стройку ЖК "Нагорный" украсили огромными динамичными цифрами 2021 и гирляндами, территорию центра продаж – световыми дождями, деревья на придомовой территории первого дома ЖК "Нагорный" - гирляндами, а во дворе установили красивую фирменную ель для первых резидентов комплекса. Центральный вход делового дома "Демидов" традиционно украшен множеством световых гирлянд теплого свечения, а клумба при входе – большим новогодним шаром", - рассказали в УГМК.

"Помимо внешнего оформления "УГМК-Застройщик" всегда применяет и внутреннее: в холлах домов всегда стоят нарядные ели, которые становятся фотозоной для резидентов", - уточнили в компании.

О компании

Строительные подразделения компании УГМК возводят жилые и коммерческие объекты с 2005 года. В 2017 году компания объединила строительство девелоперских проектов под брендом "УГМК-Застройщик". В данный момент идет реализация трех крупных жилых комплексов в Екатеринбурге: "Макаровский" – этот проект признан лучшим в России по версии портала ЕРЗ (январь 2021). Жилой район "Изумрудный Бор" – самый масштабный проект на севере Екатеринбурга (входит в 20 лучших ЖК региона) и жилой квартал "Нагорный", также вошедший в пятерку лучших ЖК региона по версии портала.

УГМК-Холдинг управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).