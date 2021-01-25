Утреннее шоу "Авторадио" выйдет в эфир из Африки

Москва, 25 января. Драйв-шоу "Поехали" (12+) будет выходить в эфир "Авторадио" из студии на Занзибаре с 25 по 29 января.

"Авторадио" уже не раз открывало студию в самых невероятных локациях: на борту яхты, которая совершала навигацию по Москве-реке, в олимпийских столицах – Пекине, Ванкувере, Лондоне, Сочи, на смотровых площадках Останкинской телебашни и комплекса Москва-Сити – PANORAMA360. Последнее достижение зафиксировано как мировой рекорд представителями Книги рекордов России. В этом году креативная команда покоряет Африку", - сообщили в пресс-службе "Авторадио".

Глобальная коллаборация двух ведущих активов холдинга "Газпром-медиа" – "Авторадио" и ТВ-3 – позволила воплотить идею в жизнь в рамках телевизионного блокбастера "Последний герой" (12+). В новом сезоне легендарного реалити изменится все: новые команды, новые испытания и новый континент. На этот раз все действие развернется на Занзибаре. И впервые чемпионы всех сезонов – Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова, Алексей Полихун – выступают против новичков со всей России.

Премьера "Последний герой. Чемпионы против новичков" состоится на ТВ-3 уже скоро. "Авторадио" оказывает глобальную поддержку проекту, телезрители еще не раз встретятся с ведущими драйв-шоу "Поехали".

Пока же Сергей Демидов и Виктор Абрамян решили выяснить, что является правдой, а что – миф о Занзибаре. Действительно ли это райское место или все – выдумки турфирм? Ведь для многих Занзибар – это просто место из сказки про Айболита, и лишь для продвинутых – родина Фредди Меркьюри, легендарного вокалиста Queen.

И, конечно же, ведущие "Авторадио" обязательно расскажут о том, как снимается новый сезон шоу "Последний герой" на ТВ-3. "Четырнадцать часов перелета с пересадкой – и вот мы на Занзибаре. Всю ближайшую неделю станем вести эфир с этого прекрасного острова, и будем делать это не просто так. С 6 февраля стартует новый сезон легендарного телешоу "Последний герой. Чемпионы против новичков", съемки которого проходят на островах Танзании. Мы обещаем за всем следить, выезжать на острова, выяснять, правда ли, что люди сами строят себе жилье, и делиться другими подробностями о проекте. Обо всем этом, а также о местном колорите архипелага мы расскажем в драйв-шоу "Поехали"", - поделились своими первыми впечатлениями Сергей Демидов и Виктор Абрамян.

Гостями драйв-шоу "Поехали" станут известные видеоблогеры, продюсеры и участники реалити "Последний герой. Чемпионы против новичков". Заглянуть в студию "Авторадио" на Занзибаре обещала и актриса Яна Троянова, которая уже третий раз подряд стала ведущей самого экстремального проекта ТВ-3.

Слушатели также могут задать интересующие вопросы о "Последнем герое" или о большом африканском архипелаге, омываемом водами Индийского океана. Сделать это можно в комментариях к специальным постам в официальных аккаунтах "Авторадио".

Следите за приключениями Демидова и Абрамяна каждое утро на "Авторадио" и во всех группах радиостанции в социальных сетях.