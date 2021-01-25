Главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева подвела итоги премии "Золотой орел"

Москва, 25 января. Основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" (12+), член Национальной академии кинематографических искусств и наук Мария Лемешева прокомментировала итоги торжественной церемонии вручения национальной кинематографической премии "Золотой орел", которая состоялась 22 января в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".

Мария Лемешева отметила, что для российского кинематографиста важно и престижно завоевать главную национальную премию своей страны: "Премия “Золотой орел” – это гонка лидеров российского кино. Она стимулирует режиссеров, актеров, продюсеров и других участников киноиндустрии на борьбу не только за зрительский интерес, но и за признание профессионального сообщества. В этой захватывающей гонке всегда есть неожиданные повороты, за которыми скрываются громкие сенсации, ведь нередко лауреатами становятся те, на кого до церемонии никто не ставил".

Лучшим фильмом была признана историческая драма "Блокадный дневник" (12+) режиссера Андрея Зайцева. В прошлом году фильм также стал победителем Московского международного кинофестиваля. В главной номинации также были представлены фильмы "Союз спасения" (12+), "Дорогие товарищи!" (16+), "Стрельцов" (6+) и "Лед-2" (6+).

По мнению Марии, качество номинантов "Золотого орла-2021" было запредельно высоким, несмотря на то, что многие громкие премьеры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. "Несмотря на ограничения, год получился очень плодотворным для российского кино. Академики выбрали фильмы, которые оказали влияние на развитие киноискусства и трансформацию киноязыка. Режиссер “Блокадного дневника” Андрей Зайцев мастерски совместил в игровом фильме псевдодокументалистику, снятую по воспоминаниям, и компьютерную графику, позволившую воссоздать страшную ленинградскую зиму 1942 года. А создатели “Союза спасения” высказали свой взгляд на восстание декабристов очень современными, смелыми и местами провокационными художественными приемами", – подчеркнула Мария Лемешева.

Андрей Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссерскую работу. Его историческая драма "Дорогие товарищи!" рассказывает об одном из темных пятен хрущевской эпохи – расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

В номинации "Лучшая мужская роль в кино" победу праздновал Юра Борисов. Он воплотил на экране образ гениального советского конструктора в биографической драме "Калашников" (12+).

Лучшей мужской ролью на телевидении была признана актерская работа Максима Матвеева в сериале "Триггер" (18+). Актер сыграл психолога Артема Стрелецкого, практикующего методы провокационной шоковой терапии.

За лучшую женскую роль в кино "Золотого орла" получила Ольга Озоллапиня, чья героиня в картине "Блокадный дневник" идет через заснеженный Ленинград, чтобы навестить больного отца. Светлана Немоляева стала лауреатом в номинации "Лучшая женская роль на телевидении". 82-летняя актриса сыграла в телесериале "Дипломат" (18+) маму главного героя – работника МИД России, роль которого в свою очередь исполнил ее сын – Александр Лазарев-младший.

Мария Лемешева – основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер", единственного в России глянцевого издания о кино. Мария входит в состав Национальной академии кинематографических искусств и наук, Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), Союза кинематографистов России и Экспертного совета Министерства культуры Российской Федерации.

"Золотой орел" – национальная кинонаграда России. Учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук в 2002 году.

Лауреатами премии "Золотой орел" также стали:

Лучший неигровой фильм – "Пространство стиха: Борис Слуцкий" (12+).

Лучший анимационный фильм – "Хозяйка Медной горы" (0+).

Лучший короткометражный фильм – “One Mango, Please” (16+).

Лучший зарубежный фильм в российском прокате – "1917" (16+).

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий) – "Одесский пароход" (12+).

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий) – "Триггер".

Лучшая музыка к фильму – Юрий Потеенко ("Доктор Лиза").

Лучшая работа звукорежиссера – Павел Доурели ("Союз спасения").

Лучшие визуальные эффекты – Film Direction FX ("Союз спасения").

Лучший монтаж фильма – Александр Кошелев, Дмитрий Корабельников ("Стрельцов").

Лучшая работа художника по гриму и пластическим эффектам – Татьяна Вавилова ("Союз спасения").

Лучшая работа художника по костюмам – Екатерина Шапкайц ("Союз спасения").

Лучшая работа художника-постановщика – Сергей Агин ("Союз спасения").

Лучший сценарий – Андрей Зайцев ("Блокадный дневник").

Лучшая мужская роль второго плана – Александр Домогаров ("Союз спасения").

Лучшая женская роль второго плана – Мария Аронова ("Лед 2").

Лучшая операторская работа – Игорь Гринякин ("Союз спасения").

Спецприз за вклад в отечественный кинематограф – Светлана Дружинина.