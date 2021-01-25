Новый замгубернатора Свердловской области встретился с фракциями политических партий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Новый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, претендующий на пост первого зама главы региона, встретился с фракциями политических партий. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области в понедельник.

"При поддержке председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной и по инициативе фракций политических партий, представленных в региональном парламенте, кандидат на должность первого заместителя губернатора Свердловской области Александр Высокинский сегодня провел встречи с депутатами", - говорится в сообщении.

Как подчеркнула Людмила Бабушкина, в ходе предварительных встреч с фракциями Александр Высокинский ответил на вопросы депутатов, обсудил дальнейшее взаимодействие с ними, представил свое видение работы в должности первого заместителя губернатора Свердловской области.

"В повестке внеочередного заседания Законодательного Собрания 26 января первым вопросом – "О даче согласия на назначение на должность первого заместителя Губернатора Свердловской области". Фракции накануне заседания изъявили желание встретиться с кандидатом, предложенным на эту должность, Александром Геннадьевичем Высокинским и задать ему вопросы. Это были конструктивные вопросы, нацеленные на перспективу. Коллеги-депутаты также обсуждали и то, что сделал Александр Геннадьевич на посту главы Екатеринбурга, по достоинству оценили эту работу", - подчеркнула Бабушкина.

Александр Высокинский добавил, что в ходе встречи с депутатами обсуждались планы на будущее. "Вместе обсудили, как перевести отраслевые планы в территориальные, потому что люди живут в конкретных территориях и заинтересованы в их развитии. Коллегам из областного Законодательного Собрания и его председателю – Людмиле Валентиновне Бабушкиной – я благодарен за оказанную мне поддержку", - отметил Высокинский.