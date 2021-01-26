В Петербурге в десятый раз пройдет главное событие для профессионалов ивент-индустрии

Санкт-Петербург, 26 января. С 27 по 29 января на площадке конгрессного центра "ПетроКонгресс" состоится десятый юбилейный Евразийский Ивент Форум (EFEA). EFEA (возрастная категория – 18+) - это первый в России форум для событийной индустрии, который традиционно в начале делового года объединяет на одной площадке лидеров ивент сообщества, экспертов делового и инсентив туризма. На протяжении своей десятилетней истории Форум превратился из дискуссионной площадки в пространство, где рождаются идеи и задаются тренды на год вперед.

"Ежегодный Евразийский Ивент Форум приобрел статус авторитетного события для специалистов ивент индустрии. Открывая новый деловой сезон, EFEA позволяет подвести итоги работы, получить актуальную информацию о состоянии отрасли и определить вектор ее развития", - прокомментировал председатель Комитета ТППРФ, генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.

Объединение как стратегия в условиях неопределенности – именно так звучит ключевая тема Форума. Тема выбрана неслучайно. Согласно теории Великого объединения в физике, в экстремальных условиях разные группы сил и взаимодействий могут объединяться, что создает фундамент для дальнейшей эволюции. Только объединившись можно преодолеть кризис, а в условиях неопределенности именно события могут стать единым концентратором и хабом (Event UpLink) для объединения сообществ и отраслей c целью дальнейшего развития и выработки стратегии в постоянно меняющемся современном мире.

"Основными темами Форума станут самые актуальные вопросы в условиях неопределенности, в том числе стратегия продаж и маркетинг, цифровизация событийной индустрии, антикризисное планирование и анализ рисков. Мы обсудим, возможно ли сейчас долгосрочное планирование деятельности компаний отрасли. Особое внимание будет уделено созданию экосистем и объединению сообществ", - сказала председатель оргкомитета EFEA Дарья Островская.

Также в рамках Форума запланированы заседание Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, автограф-сессия с авторами книжных новинок 2020 года, марафон EVENT-ТЕРАПИИ, EVENT EXPO и другие.

Программа EFEA 2021 традиционно охватит основные направления ивент индустрии: выставочный бизнес, индустрия встреч, региональный маркетинг и венью-менеджмент.

Параллельно с EFEA-2021 на площадке КЦ "ПетроКонгресс" 29 января пройдет VI Форум Event LIVE (возрастная категория – 18+) для профессионалов ивент индустрии и их заказчиков - практическое обучающее мероприятие в области организации и продвижения событий.