Завод "Электрокабель" расширит производственные мощности и освоит новые направления

ТАСС, 27 января. Кольчугинский "Электрокабель" (АО "ЭКЗ", входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК, г. Кольчугино, Владимирская область) в ближайшие три года инвестирует в развитие производства более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в управлении общественных связей УГМК.

"В настоящее время в стадии реализации несколько проектов, направленных на увеличение выпуска силовых кабелей на среднее и высокое напряжение, кабелей для подвижного состава, автопроводов. Также активно осваиваются новые направления: в стадии завершения организация производства монтажных кабелей и авиапроводов", - сказано в сообщении.

Крупнейшим инвестпроектом за последние восемь лет на ЭКЗ станет установка второй наклонной экструзионной линии в цехе №3, предназначенной для наложения изоляции на кабели среднего (до 35 кВ) и высокого (до 110 кВ) напряжения.

"Еще одним существенным приобретением станет бронемашина, предназначенная для наложения стальной ленточной брони. А действующее сейчас оборудование модернизируют, что позволит накладывать на кабель не только броню, но и экран, защищающий от электрических помех", - сообщили на предприятии.

Также в планах ближайших двух лет расширить базу для проведения приемо-сдаточных испытаний готовой продукции за счет пристройки к цеху №3 нового корпуса испытательной станции.

По предварительным расчетам, за счет комплекса мероприятий цех № 3 увеличит мощности по производству кабелей для большой энергетики в 1,5 раза.

"Завод на себе почувствовал всю сложность 2020 года. Многие инфраструктурные проекты в стране были приостановлены, компании сократили инвестиции, что не могло не отразиться на кабельной отрасли. Тем не менее нам удалось сохранить портфель основных заказов, продолжить модернизацию производства, и мы не намерены сбавлять обороты в наступившем году. Развитие – гарант стабильного будущего завода в целом и каждого сотрудника в частности", - приводят в управлении слова директора АО "ЭКЗ" Евгения Суходоева.

О предприятии

ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК, производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. В ХКА входят три завода - АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель", а также ПАО "НИКИ Томск".

"Холдинг Кабельный Альянс" является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также за рубежом, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.