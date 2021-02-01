Компания "Матрас.ру" представила рейтинг матрасов для подростков 2020 года

ТАСС, 1 февраля. Специалисты компании "Матрас.ру" представили независимый рейтинг подростковых матрасов, которые, согласно внутренней статистике одноименного магазина, были наиболее популярны у московских покупателей в прошлом году.

Напомним, что ранее в компании, которая занимается продажей товаров для сна, уже публиковали руководство, как выбрать подростковый ортопедический матрас.

"Работники компании провели анализ рынка востребованных подростковых спальных аксессуаров и определили, что средняя цена за матрас (размер 80х190 см) в 2020 году находилась в районе 18 тыс. -18,5 тыс. рублей. Этот показатель свидетельствует о том, что родители выбирали детские товары по цене, приближенной к взрослым", - сообщили в компании.

Также в компании выяснили, что покупатели чаще выбирали изделия на пружинном блоке, о чем говорит наличие в списке всего одного матраса без пружин.

Наибольшее предпочтение, согласно рейтингу, покупатели отдавали средним по жесткости моделям или комбинированным подростковым матрасам, в которых одна сторона средняя, вторая — умеренно-жесткая. В компании еще раз посоветовали обустраивать для детей в возрасте 10-16 лет кровати умеренной жесткости.

Что касается наполнения, то в рейтинге в лидеры вышло сочетание натуральных и искусственных наполнителей. Среди жестких материалов — кокосовая койра, мягких — искусственный и натуральный латекс.

Популярные параметры по высоте — 16-23 см, по габаритам — 80х190 см. Максимальная нагрузка на одно спальное место — от 80 до 140 кг, где 140 кг — скорее исключение, которое предпочтительно для детей весом более 90 кг.

Рейтинг ТОП-4 подростковых матраса от "Матрас.ру"

В рейтинг матрасов для подростка вошли следующие товары:

Dimax "Гений Макси" с умеренно-жесткой и средней по жесткости сторонами на натуральном латексе и кокосовой койре;

с умеренно-жесткой и средней по жесткости сторонами на натуральном латексе и кокосовой койре; Dreamline Junior Springless — беспружинная модель с похожими по характеристикам сторонами. Наполнители — кокосовое волокно и плотный пенополиуретан;

— беспружинная модель с похожими по характеристикам сторонами. Наполнители — кокосовое волокно и плотный пенополиуретан; Детский матрас "Доктора Бобыря" A2 S600 mini с независимым пружинным блоком. Стороны средней жесткости на кокосовой койре, натуральном и искусственном латексе;

с независимым пружинным блоком. Стороны средней жесткости на кокосовой койре, натуральном и искусственном латексе; Dreamline Junior Massage TFK с пружинным блоком. Средняя жесткость. Наполнение — пенополиуретан с микромассажным эффектом.

В заключении в "Матрас.ру" (ООО "Матрас Интер Рус", ОГРН: 1147746944718, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 50) обратили внимание, что кроме ранее обозначенных компаний на российском рынке свой товар в 2020 году предлагали множество других фабрик, работающих с продукцией разного ценового диапазона. Среди них: Materlux, "Орматек", Beautyson, Magniflex, Perrino, Alitte, Mediflex и др.