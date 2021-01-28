В УК "Кузбассразрезуголь" оборудовали новый природоохранный объект

ТАСС, 28 января. В АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса ОАО "УГМК") ввели в эксплуатацию новую площадку для временного накопления и хранения отработанных крупногабаритных автомобильных шин вместимостью 430 штук. Современный природоохранный объект построен на Вахрушевском поле филиала "Краснобродский угольный разрез". Как сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, на эти цели направлено более 13 млн рублей.

Строительство площадки – один из проектов принятой в УК "Кузбассразрезуголь" программы по модернизации мест накопления отходов с учетом требований действующего природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, добавили в пресс-службе.

"Многие площадки на наших предприятиях, которые ранее были оборудованы для временного складирования крупногабаритных шин, планируется модернизировать. Задача нашей компании как ответственного недропользователя – обеспечить условия надлежащего хранения отработанных шин, в частности, и промышленных отходов в целом в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства", - отметил заместитель директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию АО "УК "Кузбассразрезуголь" Виталий Латохин.

Площадь нового объекта составляет почти 3 тыс. кв. метров. Территория оборудована водонепроницаемым железобетонным покрытием, защитой от атмосферных осадков, системой отвода сточных вод, а также ограждением и освещением.

"При складировании все шины накрываются специальным прорезиненным тентом, который позволяет собирать и направлять природные осадки в водосборные лотки, откуда они направляются на очистные сооружения для сточных вод. Полностью очищенная вода затем уходит в реку", - приводят в пресс-службе слова замдиректора АО "УК "Кузбассразрезуголь" по капитальному строительству Евгения Буймова.

На всех площадках для временного накопления и хранения отработанные крупногабаритные шины складируются до 11 месяцев, затем подрядные организации вывозят их для дальнейшей утилизации.

О предприятии

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская". УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.