Гайский ГОК приобрел новое оборудование для ремонтно-механического завода

ТАСС, 28 января. В рамках модернизации оборудования ПАО "Гайский ГОК" (Гайский горно-обогатительный комбинат, ПАО "ГГОК", предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, город Гай, Оренбургская область) приобрел для ремонтно-механического завода горизонтально-расточной станок отечественного производства с числовым программным управлением (ЧПУ) общей стоимостью порядка 30 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

По словам начальника РМЗ Гайского ГОКа Бориса Перегудова, такое оборудование поступает в цех впервые, и его главным предназначением будет являться обработка крупногабаритных деталей основного технологического оборудования Гайского ГОКа. Это детали и узлы экскаваторов, дробилок, подъемных машин, мельниц и другого оборудования.

"Станок отличают его многофункциональные возможности, которые позволят облегчить и усовершенствовать труд токарей-расточников: все необходимые параметры и координаты по обработке детали предварительно не размечаются вручную, как это было раньше, а заносятся в управляющую программу. По заданным параметрам станок в автоматическом режиме обрабатывает деталь - сверлит, растачивает отверстия, фрезерует плоскость, пазы, уступы и т.д. Кроме того, мы имеем возможность придать детали самую разнообразную конфигурацию - овал, круг, квадрат и т.д. Все операции станок способен производить с высокой точностью и качеством", - отметил начальник станочного участка РМЗ Андрей Пузик.

На предприятии уточнили, что помимо больших технологических возможностей, новый станок отличается от примерно аналогичных агрегатов, имеющихся в цехе, еще и своими внушительными габаритами 11500x8100x5650 (мм), которые позволяют размещать детали массой до 15 тонн.

Планируется, что станок будет обслуживать токарь-расточник. "Пуско-наладочные работы нового агрегата производили представители завода-поставщика оборудования, они же обучали работать на нем наш персонал. В настоящее время мы вновь ожидаем приезд специалистов завода для завершения пуско-наладочных работ и пуска в работу", - сообщил начальник РМЗ Борис Перегудов.

В пресс-службе отметили, что ремонтно-механический завод является незаменимым вспомогательным подразделением ПАО "Гайский ГОК". Здесь выполняются основные работы по ремонту и реставрации оборудования Гайского ГОКа – от болтов до насосов и ковшей подземных погрузочно-доставочных машин. Изготавливаются запасные части и нестандартное оборудование для цехов предприятия, что обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений комбината.

Помимо "Гайского ГОКа" в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ООО "Оренбургский радиатор" (г. Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции; ООО "Медногорский медно-серный комбинат" (г. Медногорск), специализирующееся на производстве черновой меди.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. На предприятии работают около 6,5 тыс. человек.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.