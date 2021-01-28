УрГПУ стал лидером по количеству заявок на конкурс "Учитель будущего. Студенты"

ТАСС, 28 января. Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) стал лидером по количеству заявок на профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты" (18+), входящий в президентскую платформу "Россия — страна возможностей". Об этом по итогам онлайн пресс-конференции в ТАСС рассказали в пресс-службе крупнейшего педагогического вуза Урала.

О заявочной кампании

Заявочная кампания на конкурс продлилась два месяца. Как рассказал заместитель генерального директора платформы "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов, регистрация на конкурс закончилась в День студента, 25 января. Поступило 12118 заявок от студентов из 407 вузов всех регионов России. В конкурсе хотят участвовать также иностранные студенты российских вузов, граждане Казахстана, Вьетнама, Сербии, Узбекистана, Китая. Регионом-лидером по количеству заявок стала Свердловская область, впереди всех — студенты УрГПУ, уточнили на пресс-конференции.

Самыми активными стали будущие учителя начальной школы, иностранного языка и педагоги-психологи.

"Не бывает нужных и ненужных уроков, они бывают нудные и не нудные. Нам нужен активный, открытый, продолжающий самообразовываться студент, чья позиция и открытый взгляд на мир будут интересны нашим школьникам", — отметил директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России Андрей Милехин.

По словам ректора УрГПУ Светланы Минюровой, от современного учителя ждут и отличного знания предмета, и прекрасной ориентации в событиях, и строгости, и умения найти общий язык с каждым учеником, и творческого подхода ко всему. "Наши студенты это понимают, и у них есть стремление получать новый опыт. Многие ребята, которые подали заявки на конкурс, уже сейчас проявляют себя в профессии, совмещают учебу с работой и в школах, и в центрах развития, вожатыми, воспитателями в детских лагерях. Причем это студенты не только педагогических специальностей, но и других направлений подготовки. Они не все отличники, но их всех объединяет желание работать с детьми", - рассказала она на пресс-конференции.

Ректор УрГПУ также уточнила, что участие в конкурсе "Учитель будущего. Студенты" — один из отличных вариантов прокачать свои компетенции, сравнить себя с другими." Конкурс — это и пространство развития, и соревнование. А еще, как отмечают ребята — это возможность обрести команду, создать свое молодежное педагогическое комьюнити. Это возможность заявить о себе в широкой социальной, в том числе, и медиа- среде. Получить признание и заинтересованность профессионального сообщества. Уверена, в этом конкурсе выиграет каждый участник. Главная награда — новый опыт, знания, идеи и вдохновение для развития", - отметила она.

В пресс-службе корреспонденту ТАСС уточнили, что в настоящее время уже трудоустроены по специальности 134 студента очного отделения УрГПУ, в основном это студенты 4-5 курсов. Часть из них подали заявки на участие в профессиональном конкурсе "Учитель будущего. Студенты".

Перспективы конкурсантов

Впереди участников конкурса ждет несколько этапов испытаний: три блока дистанционного тестирования, шесть межрегиональных полуфиналов и четырехдневный финал, отмечено в ходе пресс-конференции. Победители конкурса получат возможность пройти стажировку во всероссийских детских центрах, а также дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. А главный приз — предложение о трудоустройстве в ведущие школы и учреждения дополнительного образования.

Об УрГПУ

Уральский государственный педагогический университет является крупнейшим педагогическим вузом Урала. Он был основан в 1930 году. За свою историю УрГПУ подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и других странах. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.