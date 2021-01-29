ВТБ получил ИТ-премию Global CIO "Проект года" в четырех номинациях

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Банк ВТБ стал победителем ИТ-премии Global CIO "Проект года" в четырех номинациях. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба банка.

"Сразу четыре проекта ВТБ стали победителями премии Global CIO "Проект года". Награду получили проект ВТБ по роботизации, проект "Система управления данными", RWA-калькулятор и проект по миграции системы подготовки отчетности банка ВТБ с Oracle SuperCluster (система разработана американской компанией Oracle – прим. ТАСС) на российское решение Arenadata DB", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВТБ активно внедряет в бизнес-процессы роботов, что и отметило жюри конкурса. В частности, в банке работает "умный" робот для круглосуточного рассмотрения обращений клиентов по банкоматам, а также роботы, позволившие справиться с пиковой нагрузкой и поддержать бизнес-критичные процессы в ситуации с пандемией. Кроме того, ВТБ одним из первых в отрасли внедрил "Систему управления данными" - универсальную платформу для навигации по данным банка и контроля их качества.

Разработка RWA-калькулятора позволила ВТБ в начале 2020 года перейти на финализированный подход для главных регуляторных показателей банка – нормативов достаточности капитала, это обеспечило дополнительную возможность кредитования реального сектора экономики. Что касается перехода на российскую Arenadata DB, это было сделано в соответствии с требованием регулятора в части построения отчетности и минимизации глобальных санкционных и валютных рисков. При этом выросли качество и доступность данных, скорость предоставления критически важных данных, снизилась общая стоимость владения платформой, говорится в сообщении.

"В 2020 году ВТБ в рамках реализации трансформации на цифровой основе не просто перестроил технологическую платформу и перешел на новую ИТ-архитектуру, но и внедрил сотни новых инновационных решений, в четыре раза ускорил ввод технологических продуктов для клиентов. Эти изменения уже принесли результаты: наши цифровые сервисы становятся все более популярными, в частности, количество пользователей ВТБ Онлайн выросло почти на 30%", - цитируют в сообщении заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.

Кулик назвал победу сразу в нескольких номинациях премии Global CIO "Проект года" знаковым событием для ВТБ. Этот успех говорит о том, что эксперты и участники рынка отмечают происходящую в ВТБ цифровую трансформацию, добавил Кулик, его слова приводит пресс-служба ВТБ.

О премии

Конкурс Global CIO "Проект года" организован профессиональным сообществом Global CIO, объединяющим лидеров цифровой трансформации в России. Целью конкурса декларируется развитие компетенций профессионального сообщества и транслирование лучших практик в области цифровизации. В этом году конкурс прошел в девятый раз.