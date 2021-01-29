Свердловская область создаст для пенсионеров соцсеть с актуальными услугами и общением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Безопасный и доступный для пожилых людей интернет-портал создадут в Свердловской области. С помощью него пенсионеры смогут не только общаться, но и записываться к врачам, узнавать актуальные новости и вакансии и получать новые знания, сообщили в пятницу в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

"В 2021 году в Свердловской области организациями Министерства социальной политики Свердловской области планируется создание "Социального портала" для граждан пожилого возраста уральского региона - современный продукт, который объединяет в себе множество направлений от знакомств и общения до образования, телемедицины и обращений к чиновникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соцсеть восполнит потребность пожилых людей в новых знакомствах и общении. Кроме того, она будет содержать множество разделов с систематизированной информацией по востребованным направлениям: здравоохранение, социальное обслуживание, правозащита, культура и образование.

По словам председателя Законодательного собрания региона и координатора проекта Людмилы Бабушкиной, приведенным в сообщении, благодаря порталу пожилые люди смогут получить широкий спектр услуг. Так, пенсионерам будут доступны консультации юристов и адвокатов, актуальные вакансии, а также обратная связь и новости по вопросам сферы ЖКХ. С помощью портала пожилые люди смогут записаться к врачу и получить помощь социальных работников.

На портале можно будет найти актуальные ресурсы для прослушивания музыки, просмотра фильмов, чтения электронных изданий. Для желающих получать новые знания будут предусмотрены образовательные курсы, вебинары, блоги, видеоуроки и сообщества по интересам. Разработчики также хотят создать на портале виртуальный магазин, в котором пользователи смогу покупать и продавать изделия собственной работы.