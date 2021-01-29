Названы лауреаты премии EFEA Awards

Москва, 29 января. Форум "Сильные идеи для нового времени" (6+), организованный АСИ и Фондом Росконгресс победил в номинации "Открытие года" ежегодной премии событийной индустрии России EFEA Awards (12+). Об этом сообщил оргкомитет X Евразийского Ивент Форума (EFEA) и форума Event LIVE.

"Мы благодарны жюри за то, что так высоко оценили нашу инициативу. Форум "Сильные идеи для нового времени" - это, безусловно, труд огромной команды: тех собирал идеи, кто их оценивал, помогал дорабатывать, организовывал коммуникации, работу онлайн и офлайн-площадок и многое другое. Но главная заслуга, конечно, тех, кто присылал свои идеи, кто наполнил смыслом и содержанием этот проект. Поскольку наши авторы представляют практически все регионы России, то и победа в конкурсе – всенародная", - заявила глава АСИ Светлана Чупшева.

"Крайне приятно начинать новый деловой сезон с добрых новостей и признания отраслевого сообщества. Прошедший год поставил перед всеми организаторами мероприятий сложнейшие вызовы: смена форматов работы, переход в онлайн, гибридные Форумы. Другими словами, каждый из профессионалов рынка должен был адаптироваться и проявлять гибкость в реализации проектов. Проект "Сильные идеи для нового времени" - это пример форума, реализованного в новой экосистеме проведения мероприятий: новые запросы, новые сервисы, привлечены новые участники рынка, применены новые навыки. Только благодаря совместной заинтересованности каждого участника, каждого автора идеи мы смогли добиться такого заслуженного признания от профессионалов рынка", - подчеркнул Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Форум состоялся 11-13 ноября в Москве, участники подали больше 15 тыс. идей для развития социальной, экономической, технологической и других сфер России. В финал прошли 300 инициатив. Лидеры девяти лучших проектов представили их президенту России Владимиру Путину. Не вошедшие в финальный топ-лист идеи также не останутся без поддержки агентства и Фонда Росконгресс.

Во время проведения форума появилось общество инициативных и неравнодушных россиян, предложения которых позволят стране достигать новых высот развития. Отмечается, что "Сильные идеи для нового времени" будут проводиться ежегодно.

Лауреатами премии также стали:

ПРОЕКТ ГОДА Россия Военно-технический форум "Армия", Москва Регион Российской Федерации Международный форум "Арктика: настоящее и будущее", Санкт-Петербург ОТКРЫТИЕ ГОДА Россия Форум "Сильные идеи для нового времени", Москва Регион Российской Федерации Форум "100% Татарстан", Казань ОРГАНИЗАТОР ГОДА Россия Фонд Росконгресс Регион Российской Федерации "ЭкспоФорум-Интернэшнл", Санкт-Петербург СОБЫТИЕ ГОДА Россия Книжный фестиваль "Красная площадь", Москва Регион Российской Федерации Фестиваль "Великий Болгар", Болгар, Республика Татарстан

В специальной номинации "За вклад в развитие выставочно-конгрессной деятельности им. С. Н. Трофимова" победило "Конгрессно-выставочное бюро" (Санкт-Петербург). Агентство бизнес-туризма и мероприятий "MICE Market" (Самара) получило награду в особой номинации "За вклад в развитие дестинации России". Премия "За развитие новейших форматов мероприятий в России" присуждена организаторам онлайн-форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" ( Уфа).

Церемония вручения премии EFEA Awards прошла в рамках X Евразийского Ивент Форума (EFEA). За последние семь лет лауреатами премии стали ведущие компании индустрии встреч и организаторы мероприятий. Речь идёт о: Петербургском международном экономическом форуме, Фонде Росконгресс, "Экспоцентре", ВДНХ, фестивалях "Круг света", "Берингия", Московском финансовом форуме.

Рейтинг лауреатов составлялся исходя из количества упоминаний в публикациях российских СМИ форумов, выставок, конгрессов, фестивалей, организаторов мероприятий.

В список претендентов в номинации "Событие года. Регион России" для медиамониторинга EFEA Awards включили события, которые прошли в регионах в прошлом году и заняли первые места или получили гран-при премии Russian Event Awards 2020.

Премия EFEA Awards — признанный знак отличия событийной отрасли России, неофициально названный участниками рынка и СМИ "Оскаром индустрии встреч".