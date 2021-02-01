Всероссийский форум по кибербезопасности состоится в Москве 4-5 февраля

Москва, 1 февраля. В здании правительства Москвы на Новом Арбате, 36 4–5 февраля состоится центральный отраслевой форум в сфере ИКТ и информационной безопасности - Большой Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум-2021" (16+).

"Большой Инфофорум проводится уже в 23-й раз. Ожидается, что в его работе в офлайн и онлайн-форматах примут участие более 3000 делегатов практически из всех регионов страны. Среди них представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, ведущих российских и международных ИТ-компаний, образовательных и научных центров, промышленных корпораций, телеоператоров, известные эксперты" - сообщили в пресс-службе форума.

Большой Инфофорум пройдет в гибридном формате: очное участие будет совмещено с онлайн-трансляцией. Это позволит кратно расширить аудиторию, обеспечит возможность точечного общения с интересующими спикерами, экспертами и своей аудиторией.

Инфофорум-2021 откроется Пленарным заседанием: "Устойчивое развитие России в цифровую эпоху: преодоление рисков информационной безопасности". Также в двухдневной программе Инфофорума-2021 1 церемония награждения профессиональной премией в области информационной безопасности "Серебряный кинжал" и лауреатов Всероссийского конкурса студентов, образовательных центров и молодых специалистов "Инфофорум-Новое поколение", 10 тематических сессий, большая выставочная экспозиция "Инновационные решения для информационной безопасности".

Ключевые спикеры и участники Инфофорума-2021:

Эрнест Валеев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции;

Андрей Крутских, специальный представитель Президента РФ по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности;

Виталий Лютиков, заместитель директора ФСТЭК России;

Николай Мурашов, заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам;

Сергей Бойко, начальник департамента обеспечения безопасности в области информации и информационных технологий аппарата Совета Безопасности РФ,

Василий Пушкин, директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России;

Вадим Уваров, директор Департамента информационной безопасности Банка России;

Александр Зубарев, директор по информационной безопасности "Техкомпания Хуавэй";

Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком",

Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям Госкорпорации "Росатом", и многие другие.

Сессии Инфофорума-2021:

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Цифровизация идет, угроза растет. Про КИИ, атаки и российский рынок ИБ в целом - проводится с участием ФСБ и ФСТЭК России

ПРАКТИКА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. ЧТО НЕ ЗАБЫТЬ? Подходы к планированию. Возможности. Риски и угрозы – проводится совместно с Минэкономразвития России и при участии ИТ-директоров крупных предприятий.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. Про российское и безопасное – проводится совместно с АРПП "Отечественный софт", АНО "Цифровая экономика" и при участии компаний-разработчиков российского ПО и оборудования.

РОССИЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ. Про киберугрозы, Интернет, соцсети и борьбу с компьютерной преступностью – при участии МИД России, Минцифры России, Координационного центра доменов .ru/.рф, Лаборатории Касперского

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ СИТУАЦИЕЙ. Про ситцентры, массовый удаленный доступ, защищенные услуги для населения и другие социально значимые смарт-технологии - при участии ФСО России, ПАО Мегафон и других вендоров.

МИР ФЕЙКОВ И СТРАНА ПРАВДЫ. Про новые реалии информационных войн, достоверность и характер информации в СМИ и открытых источниках. Про семантику и безопасность, про доверие в системах из недоверенных компонентов - при участии ИА ТАСС, МГУ им. М.В.Ломоносова

НОВЕЙШИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ. Безопасное цифровое будущее уже сегодня. Технологическое сотрудничество и проникновение идей. Экспертная конференция HUAWEI. -

РОЛЬ СЕРВИСОВ И ОБЛАКОВ В ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА. Экспертная конференция Ростелеком-Солар (закрытый формат).

СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОМ. Про 5G, устойчивость и безопасность сетей связи и проект "Доступный Интернет" – проводится совместно с Минцифры России и операторами связи.

ФИНЦИФРА-2021. КИБЕРУСТОЙЧИВОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Про блокчейн, цифровые платежные системы, безопасность персданных и глобальные риски "дистанционки" - проводится при участии Центробанка России и других платежных и финансовых организаций.

Подробнее о вопросах, нюансах и назревших проблемах цифровой безопасности на Инфофоруме-2021 4 и 5 февраля в Здании Правительства Москвы на Новом Арбате, 36.

Регистрация участников на сайте infoforum.ru

Открытая видеотрансляция заседаний 4 и 5 февраля на сайте infoforum.live

Партнеры Инфофорума-2021:

Генеральный партнёр: Huawei

Стратегический партнёр: Ростелеком-Солар

Золотые партнёры: Лаборатория Касперского, ПАО "МегаФон", ФГУП "РТРС", ООО "Конфидент"

Официальные партнёры: UserGate, Positive Technologies, Yandex.Cloud, Открытая мобильная платформа, ООО "Базальт СПО"

Официальный партнер сессии: АНО "Координационный центр домена сети Интернет"

Партнеры: ГК Astra Linux, РЕД СОФТ, ОКБ САПР, ДиалогНаука, Код безопасности, Акронис Инфозащита, ЭЛВИС-ПЛЮС, Secret Technologies, НПЦ КСБ, CommuniGateSystemsRussia, компания ЗИКС, АО "БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС", R-Vision, Фактор ТС, Гарда Технологии, АО "НПО "Эшелон", StaffCop, компания "Актив", ФГУП "Космическая связь", ЦНТ "Импульс", Polymedia, Постгрес Профессиональный, Аладдин Р.Д., GETMOBIT, ООО "НТЦ ИТ Роса".

Генеральный информационный партнер: ТАСС