Всероссийский форум по кибербезопасности состоится в Москве 4-5 февраля

Москва, 1 февраля. В здании правительства Москвы на Новом Арбате, 36 4–5 февраля состоится центральный отраслевой форум в сфере ИКТ и информационной безопасности - Большой Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум-2021" (16+).
"Большой Инфофорум проводится уже в 23-й раз. Ожидается, что в его работе в офлайн и онлайн-форматах примут участие более 3000 делегатов практически из всех регионов страны. Среди них представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, ведущих российских и международных ИТ-компаний, образовательных и научных центров, промышленных корпораций, телеоператоров, известные эксперты" - сообщили в пресс-службе форума.
Большой Инфофорум пройдет в гибридном формате: очное участие будет совмещено с онлайн-трансляцией. Это позволит кратно расширить аудиторию, обеспечит возможность точечного общения с интересующими спикерами, экспертами и своей аудиторией.
Инфофорум-2021 откроется Пленарным заседанием: "Устойчивое развитие России в цифровую эпоху: преодоление рисков информационной безопасности". Также в двухдневной программе Инфофорума-2021 1 церемония награждения профессиональной премией в области информационной безопасности "Серебряный кинжал" и лауреатов Всероссийского конкурса студентов, образовательных центров и молодых специалистов "Инфофорум-Новое поколение", 10 тематических сессий, большая выставочная экспозиция "Инновационные решения для информационной безопасности".
Ключевые спикеры и участники Инфофорума-2021:
Эрнест Валеев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции;
Андрей Крутских, специальный представитель Президента РФ по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности;
Виталий Лютиков, заместитель директора ФСТЭК России;
Николай Мурашов, заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам;
Сергей Бойко, начальник департамента обеспечения безопасности в области информации и информационных технологий аппарата Совета Безопасности РФ,
Василий Пушкин, директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России;
Вадим Уваров, директор Департамента информационной безопасности Банка России;
Александр Зубарев, директор по информационной безопасности "Техкомпания Хуавэй";
Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком",
Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям Госкорпорации "Росатом", и многие другие.
Сессии Инфофорума-2021:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Цифровизация идет, угроза растет. Про КИИ, атаки и российский рынок ИБ в целом - проводится с участием ФСБ и ФСТЭК России
ПРАКТИКА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. ЧТО НЕ ЗАБЫТЬ? Подходы к планированию. Возможности. Риски и угрозы – проводится совместно с Минэкономразвития России и при участии ИТ-директоров крупных предприятий.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. Про российское и безопасное – проводится совместно с АРПП "Отечественный софт", АНО "Цифровая экономика" и при участии компаний-разработчиков российского ПО и оборудования.
РОССИЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ. Про киберугрозы, Интернет, соцсети и борьбу с компьютерной преступностью – при участии МИД России, Минцифры России, Координационного центра доменов .ru/.рф, Лаборатории Касперского
МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ СИТУАЦИЕЙ. Про ситцентры, массовый удаленный доступ, защищенные услуги для населения и другие социально значимые смарт-технологии - при участии ФСО России, ПАО Мегафон и других вендоров.
МИР ФЕЙКОВ И СТРАНА ПРАВДЫ. Про новые реалии информационных войн, достоверность и характер информации в СМИ и открытых источниках. Про семантику и безопасность, про доверие в системах из недоверенных компонентов - при участии ИА ТАСС, МГУ им. М.В.Ломоносова
НОВЕЙШИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ. Безопасное цифровое будущее уже сегодня. Технологическое сотрудничество и проникновение идей. Экспертная конференция HUAWEI. -
РОЛЬ СЕРВИСОВ И ОБЛАКОВ В ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА. Экспертная конференция Ростелеком-Солар (закрытый формат).
СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОМ. Про 5G, устойчивость и безопасность сетей связи и проект "Доступный Интернет" – проводится совместно с Минцифры России и операторами связи.
ФИНЦИФРА-2021. КИБЕРУСТОЙЧИВОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Про блокчейн, цифровые платежные системы, безопасность персданных и глобальные риски "дистанционки" - проводится при участии Центробанка России и других платежных и финансовых организаций.
Подробнее о вопросах, нюансах и назревших проблемах цифровой безопасности на Инфофоруме-2021 4 и 5 февраля в Здании Правительства Москвы на Новом Арбате, 36.
Регистрация участников на сайте infoforum.ru
Открытая видеотрансляция заседаний 4 и 5 февраля на сайте infoforum.live
Партнеры Инфофорума-2021:
Генеральный партнёр: Huawei
Стратегический партнёр: Ростелеком-Солар
Золотые партнёры: Лаборатория Касперского, ПАО "МегаФон", ФГУП "РТРС", ООО "Конфидент"
Официальные партнёры: UserGate, Positive Technologies, Yandex.Cloud, Открытая мобильная платформа, ООО "Базальт СПО"
Официальный партнер сессии: АНО "Координационный центр домена сети Интернет"
Партнеры: ГК Astra Linux, РЕД СОФТ, ОКБ САПР, ДиалогНаука, Код безопасности, Акронис Инфозащита, ЭЛВИС-ПЛЮС, Secret Technologies, НПЦ КСБ, CommuniGateSystemsRussia, компания ЗИКС, АО "БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС", R-Vision, Фактор ТС, Гарда Технологии, АО "НПО "Эшелон", StaffCop, компания "Актив", ФГУП "Космическая связь", ЦНТ "Импульс", Polymedia, Постгрес Профессиональный, Аладдин Р.Д., GETMOBIT, ООО "НТЦ ИТ Роса".
Генеральный информационный партнер: ТАСС