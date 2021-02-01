"Бизнес Диалог" присоединяется к группе компаний "Михайлов и Партнеры"

Москва, 1 февраля. ​​​​​​Группа компаний "Михайлов и Партнеры", один из крупнейших коммуникационных холдингов в России, объявляет о вхождении в состав Группы компании "Бизнес Диалог", которая специализируется на проведении деловых мероприятий любого масштаба. Объединение позволит увеличить число совместных проектов и расширит сферу деятельности компаний.

"Мы рады приветствовать "Бизнес Диалог" в составе нашей Группы. "Бизнес Диалог" – команда настоящих профессионалов, в чем мы уже успели убедиться во время реализации совместных проектов, среди которых, например, "Столыпин-форум". Обмен опытом и объединение компетенций позволит увеличить число совместных проектов и открыть новые сферы деятельности для Группы", – отметила президент Группы компаний "Михайлов и Партнеры" Марианна Максимовская.

"Компания "Бизнес Диалог" стояла у истоков зарождения event-индустрии в России. Мы росли и развивались вместе с отраслью, неизменно повышая качество предоставляемых услуг, и сегодня пришло время усилить экспертизу компании и расширить сферу деятельности. Объединение с "Михайлов и Партнеры" – стратегический шаг для обеих компаний", – прокомментировал объединение генеральный директор "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура.

Национальный event-оператор "Бизнес Диалог" специализируется на проведении конференционно-выставочных мероприятий, на которых власть, бизнес и общество формируют стратегию развития секторов экономики России и стран СНГ. Компания предоставляет заказчикам полный спектр услуг: от создания креативной идеи, проработки стратегии, позиционирования, содержательного наполнения проекта до полного информационного, технического, управленческого сопровождения. Компания основана в 2005 году и сегодня насчитывает в своем портфолио более 200 проектов в 21 городе на территории 11 стран.

В портфолио компании такие проекты, как Международный форум технологического развития "Технопром", Международный форум и выставка "Транспорт России", Международный железнодорожный салон техники и технологий ЭКСПО 1520, Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo и др.

Группа компаний "Михайлов и Партнеры" – диверсифицированная консалтинговая компания в сфере стратегических, маркетинговых и цифровых коммуникаций, а также событийного менеджмента, рекламы, исследований и аналитики. Опираясь на глубокое понимание тенденций развития современной экономики, политики и общественной жизни, Группа работает во всем спектре внешних и внутренних коммуникаций и помогает своим российским и иностранным клиентам создавать сильный репутационный актив для достижения лучших результатов. Сегодня "Михайлов и Партнеры" занимает первое место в области коммуникационного консалтинга в Центральной и Восточной Европе согласно международному рейтингу The Holmes Report (PRovoke). Группа компаний объединяет коммуникационное агентство "Михайлов и Партнеры", исследовательскую компанию "Михайлов и Партнеры. Аналитика", event-агентство ERA, рекламный холдинг NMi Group и агентство спортивного маркетинга A&A Sports.