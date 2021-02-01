Журнал "Арбитражная практика" запустил всероссийский рейтинг арбитражных судов

Москва, 1 февраля. Журнал "Арбитражная практика для юристов" (12+) (входит в медиагруппу "Актион-МЦФЭР") запустил пятый по счету всероссийский рейтинг арбитражных судов России.

Рейтинг будет составлен на основе оценок и отзывов практикующих юристов. Результаты рейтинга и ключевые комментарии принявших участие специалистов будут направлены президенту России, председателю Верховного суда, председателю Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда и в Судебный департамент при Верховном суде.

В рейтинге уже приняли участие около 1 тыс. юристов — они оставили отзывы по работе более 130 судов. В частности, в некоторых регионах страны специалисты жалуются, что чем моложе судьи, тем ниже их профессиональные качества, и тем хуже ведутся дела. А например, в Арбитражном суде Свердловской области о судьях отзываются как о спокойных и уравновешенных служителях правосудия.

Рейтинг составляется журналом "Арбитражная практика для юристов" (входит в корпоративную справочно-образовательную систему "Актион Право", медиагруппа "Актион-МЦФЭР") с 2016 года. Рейтинг охватывает все арбитражные суды, арбитражные апелляционные суды и арбитражные окружные суды России.

Цель рейтинга — сделать правосудие более доступным и эффективным.

Рейтинг предоставляет практикующим юристам возможность высказать свое мнение об актуальных проблемах и дает инструмент для их решения. Адвокаты смогут оценить точность соблюдения процессуального законодательства, квалификацию судей и организационно-технические вопросы работы суда.

Принять участие в составлении рейтинга сможет каждый практикующий юрист, зарегистрированный на платформе "Актион-МЦФЭР". Участникам предлагается ответить на ряд генеральных вопросов о работе суда, а также поставить оценку и оставить свой комментарий.

"С помощью рейтинга мы хотим показать проблемы, которые есть у судов. За предыдущие годы составления рейтинга многие суды уже прислушались к комментариям и улучшили свою работу. Уже сейчас мы видим, что юристы тоже положительно оценили проект и готовы вновь участвовать в рейтинге. В этом году мы планируем не только указать на проблемы судов, но и наградить лучших из них", — комментирует главный редактор журнала "Арбитражная практика для юристов" Андрей Набережный.

Кроме того, сайт рейтинга становится профессиональным информационным ресурсом. В профиле каждого арбитражного суда представлены данные о нем — адрес, телефон, e-mail, индекс, факс, сайт и данные о председателе суда.

В 2019 году в тройку худших попали арбитражные суды Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Очевидно, что большинство недочетов связаны с огромной загрузкой эти судов, недостаточным количеством судей и специалистов аппарата суда. Несмотря на то, что за последние годы оба суда были модернизированы, а количество судей увеличилось, проблемы все равно остаются, поскольку и нагрузка на них продолжает возрастать.

"Актион Право"

"Актион Право" — корпоративная справочно-образовательная система, которая помогает решать юристам разных специализаций рабочие задачи. Cистема включает в себя правовую базу, судебные решения, образцы документов, видеоматериалы, экспертную поддержку и электронные версии журналов и книг — все, чтобы юрист мог надежно и быстро укрепить правовую позицию. Каждую рекомендацию в системе проверяют судьи арбитражных судов, юристы компаний и эксперты. "Актион Право" входит в медиагруппу "Актион-МЦФЭР".

Медиагруппа "Актион-МЦФЭР"

"Актион-МЦФЭР" — лидер на рынке IT / информационных решений и корпоративного онлайн-обучения для бизнеса. Компания выпускает 111 печатных изданий общим тиражом в 9,5 млн экземпляров и 30 электронных профессиональных изданий с более чем 15 млн пользователей в месяц, является разработчиком 17 справочных систем, 5 онлайн-сервисов и более 100 дистанционных курсов.

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