На бизнес-конференции "Базовые стратегии-2021" спроектируют будущее бизнеса

Москва, 1 февраля. 12 февраля в Москве пройдет масштабное событие для собственников бизнеса и топ-менеджеров – "Базовые стратегии - 2021", на котором профессиональные аналитики из компании-лидера в консалтинге и бизнес-образовании ГК "Институт Тренинга - АРБ Про" расскажут про проектирование будущего бизнеса и стратегические приоритеты на 2021 год.

Как убедиться, что ваша стратегия учитывает риски и делает бизнес несокрушимым? Как найти аргументы для вовлечения сотрудников в их реализацию? Как определить точки роста вашего бизнеса и найти инструменты для реализации новых целей?

На все эти вопросы найдутся ответы на бизнес-конференции "Базовые стратегии-2021", организатором которого выступает Школа Бизнеса "Синергия". Мероприятие включит в себя самые актуальные методики и технологии ведения бизнеса. Спикеры поделятся опытом, работающими кейсами и полезными инструментами продвижения, раскроют секреты грамотной перезагрузки бизнеса и расскажут, как получить конкурентное преимущество и повысить устойчивость компании на рынке.

Хедлайнером бизнес-конференции станет управляющий ГК "Институт Тренинга - АРБ Про", эксперт №1 по стратегическому планированию и экономическим сценариям Сергей Макшанов.

Его коллегами по площадке выступят руководитель направления "Стратегическое планирование", консультант ГК "Институт Тренинга - АРБ Про" Демид Голиков, консультант направления "Стратегический маркетинг" ГК "Институт Тренинга - АРБ Про" Григорий Карлышев, эксперт, руководитель направления "Экономика компании" ГК "Институт Тренинга - АРБ Про" Зоя Стрелкова, руководитель направления "Стратегическое маркетинг" ГК "Институт Тренинга - АРБ Про" Елена Сысуева, консультант по внедрению технологий 3d печати и робототехники, аналитик ГК "Институт Тренинга - АРБ Про" Роман Копосов и многие другие.

"Российский бизнес жив, здоров и загадочен. Испытываю колоссальное уважение к людям, строящим бизнес в России: столько настоящих, человечных и необычных личностей - почти карнавал", – сказал управляющий ГК "Институт Тренинга - АРБ Про", эксперт №1 по стратегическому планированию и экономическим сценариям Сергей Макшанов накануне бизнес-конференции.

Мероприятие состоится на территории площадки Double Space. Также будет запись трансляции на электронной площадке Synergy.Online, разработанной Школой Бизнеса "Синергия", где собраны лучшие выступления, вебинары и практикумы от ведущих экспертов международного уровня.

Возрастная категория 18+.

Подробнее на сайте бизнес-конференции.