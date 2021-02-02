В "Газпром трансгаз Екатеринбург" стартовала вакцинация против коронавируса

ТАСС, 2 февраля. Работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) начали централизованно прививаться против COVID-19. Как сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, вакцинация проходит на добровольной основе, всю подготовительную и организационную работу взяла на себя Медицинская служба ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

В службе добавили, что в настоящее время вакцинируются коллективы филиалов, базирующихся в Екатеринбурге. В ближайшее время прививочной кампанией будут охвачены все структурные подразделения "Газпром трансгаз Екатеринбург", расположенные в четырех областях производственной деятельности предприятия.

"На первом этапе работники ГТЕ в обязательном порядке сдают анализ, направленный на выявление в крови специфических антител, вырабатываемых организмом против SARS-CoV-2. При их отсутствии уральские газовики получают направление на вакцинацию, которая проходит на базе одной из городских поликлиник. В медучреждении постоянно дежурит штатный медработник газотранспортного предприятия, при необходимости он готов оказать любую помощь", - сказано в сообщении.

По словам начальника Медицинской службы предприятия Натальи Луговской, вакцинопрофилактика занимает главное место в борьбе со многими вирусными заболеваниями, но в данном случае каждый сам принимает решение ставить прививку или нет.

"Желающих оказалось много. В числе первых были, например, водители Управления транспорта и специализированной техники, которым по долгу службы приходится часто контактировать с большим числом людей. В ближайшие недели такую возможность получат работники всех филиалов предприятия, и мы продолжим оказывать помощь в организации этого процесса", – отметила Луговская.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и 4 управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.