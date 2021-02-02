УК "Кузбассразрезуголь" перевела здоровье горняков в "цифру"

ТАСС, 2 февраля. В АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса ОАО "УГМК") Как сообщили во вторник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, запущены в работу еще восемь аппаратно-программных электронных комплексов медицинских осмотров (ЭСМО, производство г. Москва). Теперь этой системой электронных осмотров оснащены все угледобывающие предприятия компании – на шести разрезах и шахте "Байкаимская" в настоящее время действуют 22 комплекса.

В УГМК уточнили, что внедрение ЭСМО в УК "Кузбассразрезуголь" началось в 2017 году с Кедровского разреза сначала в тестовом режиме. "Система позволяет оперативно и объективно проводить массовые предсменные медосмотры работников. С помощью одного комплекса можно в течение 1-2 минут одновременно обследовать пять человек. ЭСМО автоматически, без участия медработника, измеряет температуру тела, пульс, артериальное давление, а также проводит тест на алкоголь", - сказано в сообщении.

"С запуском в работу ЭСМО на всех предприятиях компании мы переходим на качественно новый этап охраны здоровья наших работников - переводим его в "цифру". Результатом внедрения такой технологии будет повышение уровня безопасности на производстве и здоровья горняков, а это самое главное – чтобы люди уходили на работу и возвращались домой здоровыми", - сказал заместитель директора АО "УК "Кузбассразрезуголь" по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин.

В 2021 году "Кузбассразрезуголь" планирует приобрести еще пять комплексов ЭСМО.

О предприятии

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская". УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.