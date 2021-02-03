Перспективы развития Забайкалья и его инвестиционных возможностей обсудили в Москве

Москва, 3 февраля. Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков и губернатор Забайкальского края Александр Осипов обсудили перспективы развития Забайкалья и возможности сотрудничества при реализации экономических и инвестиционных проектов в Забайкальском крае.

Кобяков поприветствовал комплексные изменения в регионе и подчеркнул, что развитие Забайкалья – стратегически важная задача. "Необходимо продвижение Забайкальского края как инвестиционно привлекательного региона. Консолидация совместной работы федеральных и региональных властей и институтов развития по привлечению инвесторов и реализации комплексных программ развития позволит привлечь новые проекты в регион", – подчеркнул Кобяков.

В ходе встречи речь шла о создании условий для повышения привлекательности региона, открытии производств, инициировании новых проектов, нацеленных на решение социальных вопросов и представлении уже реализованных проектов в ходе следующего Восточного экономического форума.

Глава Забайкалья отметил, что по итогам уже первого полугодия 2020 года Забайкальский край показал лучшую в Дальневосточном округе динамику притока инвестиций и поднялся сразу на 30 позиций в Национальном рейтинге инвестклимата. А по итогам 9 месяцев 2020 года (годовые цифры органы статистики еще уточняют) темпы роста инвестиций – 35% к уровню предыдущего года. И это в жестких ограничениях пандемии.

"В 2021 году мы намерены сохранить динамику и эффективное взаимодействие с институтами развития. Мы готовы максимально помочь нашим инвесторам в реализации их проектов. Здесь будет сделан акцент на обеспечение инфраструктурой. Серьезное внимание – такому формату, как промпарки", – обозначил Осипов, подчеркнув, что помимо традиционных отраслей, перспективы развития экономики края власти видят в создании предприятий глубокой переработки минерального сырья, сельскохозяйственной продукции, древесины, в развитии предприятий высокотехнологичного сектора и другом.

"В конце прошлого года на федеральном уровне приняты новые решения поддержки дальневосточных регионов. Нам предстоит встраивать их в практику, в том числе в сфере растениеводства, которая, наряду с традиционной животноводческой отраслью, уже становится одним из важных направлений развития экономики", – сказал Осипов.