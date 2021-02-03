Белоярская АЭС направит 150 млн рублей на развитие инфраструктуры Заречного

ТАСС, 3 февраля. Белоярская АЭС (Свердловская область) направит 150 млн рублей на развитие инфраструктуры города Заречного. Как сообщили в среду управлении информации и общественных связей АЭС, 100 млн рублей будут выделены в рамках Соглашения между Госкорпорацией "Росатом" и Правительством Свердловской области о дополнительных налоговых отчислениях, и 50 миллионов атомград получит за победу в конкурсе "Лучшее муниципальное образование" в рамках II Международного форума-фестиваля "Созвездие городов АЭС".

"Деньги будут вложены в реализацию инициатив жителей города по благоустройству общественных территорий, газификацию, ремонты образовательных учреждений и дорог, модернизацию коммунальной сферы", - сказано в сообщении.

Среди наиболее затратных мероприятий – капитальный ремонт автомобильных дорог на сельской территории городского округа Заречный (63,7 млн руб.), строительство двух спортивных площадок (21,1 млн) и ремонты учреждений образования (10 млн).

Свыше 27 млн рублей будет инвестировано в проекты, предложенные жителями города. Это благоустройство нескольких пешеходных зон, включая нечетную сторону ул. Ленинградской, установка светомузыкального оборудования на фонтане в сквере им. Ю.Б.Муракова, обустройство смотровой площадки на берегу Белоярского водохранилища, создание стены памяти, посвященной ветеранам Великой Отечественной войны.

"На протяжении многих лет Белоярская АЭС и руководство города сообща решают актуальные задачи, направленные на улучшение общественной и социальной жизни в Заречном. Если обойти город и проанализировать все, что сделано, то объемы впечатляют: бульвар, бассейн, ТЮЗ, набережная, скверы, дороги – все заметно преображается. Наша задача и дальше продолжать эту работу с учетом мнения горожан и при поддержке отрасли", — приводят в сообщении слова директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова.

В управлении напомнили, что соглашение о ежегодной финансовой поддержке "атомных" городов было подписано между Госкорпорацией "Росатом" и Правительством Свердловской области в 2011 году. Часть налогов, уплаченных предприятиями Госкорпорации "Росатом", возвращается в муниципальные бюджеты атомградов области для социально-экономического, инновационного и инфраструктурного развития территорий. За время действия атомного соглашения казна Заречного пополнилась на 1,6 млрд рублей.

О БелАЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") – первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.