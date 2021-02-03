Представители России и Финляндии обсудили деловое и инвестиционное сотрудничество

Москва, 3 февраля. В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Финляндии в России Антти Хелантеря. В ходе встречи обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Финляндией в инвестиционной сфере, в том числе в рамках крупнейших деловых мероприятий, проводимых в России.

В ходе встречи стороны выразили надежду на стабилизацию эпидемиологической ситуации в мире, что позволит возобновить проведение крупных деловых мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) (6+), Восточный экономический форум (ВЭФ) (6+), Российская энергетическая неделя (РЭН) (6+), Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" (МАФ) (6+), Российский инвестиционный форум в Сочи (6+) и другие.

"В конце января Россия и Финляндия возобновили авиасообщение на взаимной основе, что позволяет надеяться на активизацию туризма и деловых контактов между нашими странами, учитывая наше историческое сотрудничество. Несмотря на действующие ограничительные меры, состоялся ряд важных мероприятий в ознаменование 100-летия со дня установления дипломатических отношений. Проведение многих мероприятий в 2020 году стало возможным благодаря активному сотрудничеству российских и финских историков, обмену архивными материалами. Массовая вакцинация и скорейшее формирование коллективного иммунитета будут способствовать скорейшему восстановлению деловой активности и позволят в скором времени возобновить проведение деловых мероприятий с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Полагаю, что мероприятия гибридного формата уже прочно укрепились за прошлый год и опыт их проведения будет также востребован в текущем году", – отметил Кобяков.

Обсуждались также возможности российско-финского бизнес-диалога в части активизации сотрудничества по вопросам развития устойчивого лесопользования, цифровизации лесной отрасли и производства инновационных материалов. В партнерстве России и Финляндии приоритетное значение имеет сотрудничество в Арктическом регионе, что приобретает особую актуальность в контексте председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг., а также планируемого на декабрь 2021 года Международного арктического форума "Арктика – территория диалога". Во время серии экспертных конференций Think Arctic в 2021 году будут представлены результаты исследования и сравнения арктических стратегий 8 государств – членов Арктического совета и Китая как страны-наблюдателя с целью выявить перспективные направления международного сотрудничества в Арктике. Российская сторона предложила подключить к этой работе представителей экспертного сообщества Финляндии.

"Коридоры и кофе-брейки на международных деловых площадках крайне важны для дипломатической работы, поскольку позволяют устанавливать неформальные отношения с партнерами во время живого личного общения. Мы очень ждем возвращения офлайн-форматов и готовы работать по всем вопросам развития лесного сектора, связанного с изменением климата, а также продолжить бизнес-диалог "Россия – Финляндия", – сказал Антти Хелантеря.

В ходе встречи посол также отметил, что готов продолжить инициативу создания между двумя странами "проектного офиса" для активизации инвестиционного и делового сотрудничества между странами. Основной целью этой инициативы являются координация действий по реализации деловых проектов и ускорение согласования необходимых бумаг для увеличения товарооборота между нашими странами. В качестве исполнителей по "проектному офису" готовы выступить Фонд Росконгресс и партнер Фонда – представительство финской промышленности East Office, которые смогут совместно продвигать экспортные и инвестиционные инициативы, а также создавать совместные российско-финские предприятия.

В заключение встречи обсуждался потенциал взаимодействия двух стран по вопросу поставки и производства российской вакцины "Спутник V" в Финляндии.

20 января Российская Федерация подала заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе по результатам экспертной консультации с Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency – EMA).